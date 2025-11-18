Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Archivbild einer Beschlagnahmung von Treibstoff für Drogenhändler in Marbella. Josele
Polizeieinsatz

Polizei vereitelt in Marbella die Verladung von 127 Flaschen Benzin auf ein Drogenboot

Die Nationalpolizei hat sieben Männer, darunter einen Minderjährigen, wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Ereignissen festgenommen

María José Díaz Alcalá

Marbella

Dienstag, 18. November 2025

Am Strand von Guadalmina in San Pedro Alcántara (Marbella) bemerkte ein Wachmann am Montagabend verdächtige Bewegungen eines großen Lieferwagens und alarmierte die Nationalpolizei, die feststellte, dass ein Benzintransport organisiert wurde, um Drogenboote mit Haschisch aus Marokko und zunehmend auch mit Kokain zu versorgen.

Es war etwa sechs Uhr morgens am Dienstag, als die Beamten der Präventions- und Reaktionseinheit (UPR) der Provinzpolizei in der Gegend unterwegs waren und bemerkten, dass der verdächtige Lieferwagen neben einem Motorrad mit verdecktem Nummernschild stand und in Richtung Strand fuhr.

Auf dem Sand begannen den befragten Quellen zufolge mehr als ein Dutzend Personen damit, Kanister, bei denen es sich offenbar um Treibstoff handelte, aus dem Lieferwagen abzuladen und auf ein Boot am Ufer zu laden.

Die Beamten, die Verstärkung anforderten, stürmten den Strand und konnten die Aktion vereiteln. Obwohl die Beteiligten - einschließlich des Fahrers des Lieferwagens - flüchteten, gelang es der Polizei, fast alle Verdächtigen, von denen einer 17 Jahre alt war, festzunehmen: einige am Strand selbst und andere in den umliegenden Straßen. Es gelang ihnen auch, den Lieferwagen zu stoppen, der mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen versuchte.

Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass das Fahrzeug mit insgesamt 127 Flaschen Kraftstoff beladen war, die vermutlich für die Versorgung von Drogenhändlern auf hoher See bestimmt waren, wurde der Transporter beschlagnahmt. Die Polizeistation der Provinz Málaga hat dieser Zeitung mitgeteilt, dass sieben Personen verhaftet wurden.

Publicidad

Top 50
  1. 1 50. Todestag: Franco-Nostalgie in Spanien
  2. 2 Spaniens Ex-König Juan Carlos steht erneut am Pranger
  3. 3 Fast 800 Millionen Menschen mit chronischer Nierenkrankheit
  4. 4 Weihnachtsbelechtung von Torrox komplett eingeschaltet
  5. 5 Vogelgrippe lässt Preis für Eier in Spanien um 31 Prozent steigen
  6. 6 Wo der Wein die Zeit konserviert: die Antigua Casa de Guardia in Málaga
  7. 7 100 Jahre deutsche Geschichte, eine rätselhafte Leiche und das Ende der RAF
  8. 8 Spanien und Österreich nah am WM-Ticket - Belgien stolpert
  9. 9 Sinner nach Prestigesieg gegen Alcaraz wieder ATP-Champion
  10. 10 Frank Rebajes, ein international bekannter Künstler, den Málaga dem Vergessen preisgab

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Polizei vereitelt in Marbella die Verladung von 127 Flaschen Benzin auf ein Drogenboot

Polizei vereitelt in Marbella die Verladung von 127 Flaschen Benzin auf ein Drogenboot