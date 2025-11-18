Polizei vereitelt in Marbella die Verladung von 127 Flaschen Benzin auf ein Drogenboot

María José Díaz Alcalá Marbella Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Am Strand von Guadalmina in San Pedro Alcántara (Marbella) bemerkte ein Wachmann am Montagabend verdächtige Bewegungen eines großen Lieferwagens und alarmierte die Nationalpolizei, die feststellte, dass ein Benzintransport organisiert wurde, um Drogenboote mit Haschisch aus Marokko und zunehmend auch mit Kokain zu versorgen.

Es war etwa sechs Uhr morgens am Dienstag, als die Beamten der Präventions- und Reaktionseinheit (UPR) der Provinzpolizei in der Gegend unterwegs waren und bemerkten, dass der verdächtige Lieferwagen neben einem Motorrad mit verdecktem Nummernschild stand und in Richtung Strand fuhr.

Auf dem Sand begannen den befragten Quellen zufolge mehr als ein Dutzend Personen damit, Kanister, bei denen es sich offenbar um Treibstoff handelte, aus dem Lieferwagen abzuladen und auf ein Boot am Ufer zu laden.

Die Beamten, die Verstärkung anforderten, stürmten den Strand und konnten die Aktion vereiteln. Obwohl die Beteiligten - einschließlich des Fahrers des Lieferwagens - flüchteten, gelang es der Polizei, fast alle Verdächtigen, von denen einer 17 Jahre alt war, festzunehmen: einige am Strand selbst und andere in den umliegenden Straßen. Es gelang ihnen auch, den Lieferwagen zu stoppen, der mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen versuchte.

Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass das Fahrzeug mit insgesamt 127 Flaschen Kraftstoff beladen war, die vermutlich für die Versorgung von Drogenhändlern auf hoher See bestimmt waren, wurde der Transporter beschlagnahmt. Die Polizeistation der Provinz Málaga hat dieser Zeitung mitgeteilt, dass sieben Personen verhaftet wurden.