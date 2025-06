Puerto Banús will auch mit Vielfalt seiner Gastronomie punkten

Dietmar Förster Marbella Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Der Yachthafen Puerto Banús in Marbella setzt auf seine Gastronomie und ist stolz darauf, auf einer Flaniermeile von weniger als zwei Kilometern 14 Restaurants der Spitzenklasse zu vereinen. «Das kulinarische Angebot in unserem Hafen zeichnet sich durch Vielfalt und Exklusivität aus», sagte Kommunikationsdirektor José Ángel Torralba, als er Medienvertreter am Dienstag zu einem Rundgang mit kleinen Verköstigungen in den Lokalen einlud.

Dabei gab es nicht nur Gelegenheit, echte Klassiker wie das fast 40 Jahre alte Restaurant Los Bandidos, das 1980 eröffnete und auf traditionelle indische Küche spezialisierte Mumtaz sowie das legendäre Picasso kennenzulernen. Auch das am Strand gelegene Lokal Banús Beach, Aretusa, Leone, Chow, El Gaucho, Picú, Ámbar, La Pappardela und Amore E Fantasia tischten Leckereien auf, die zeigten, dass Puerto Banús für alle Preisklassen etwas zu bieten hat. Torralba erinnerte daran, dass viele Betriebe auch ihre Dekoration auf Vordermann gebracht haben, um den Gästen ein exklusives und exquisites Erlebnis zu bieten.