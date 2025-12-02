Sur Deutsche

Schüsse am hellichten Tag im Marbellas Problemstadtteil Las Albarizas

Eine Person feuerte aus einem Auto heraus, doch niemand wurde verletzt - Die Polizei ermittelt

María José Díaz Alcalá

Marbella

Dienstag, 2. Dezember 2025

Die Nationalpolizei untersucht eine Konfrontation am Dienstag in Marbellas Problemstadteil Las Albarizas vor einer Bar, bei der mehrere Schüsse abgegeben wurden. Die Provinzpolizei von Málaga berichtete jedoch, dass niemand durch Schüsse verletzt wurde.

Die Rettungsdienste wurden nach 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Straße José Iturbi mit Alfredo Palma alarmiert, bei der bis zu drei Schüsse gefallen sein sollen. Lokale und nationale Polizeibeamte wurden zum Tatort gerufen.

Die Schüsse wurden Berichten zufolge von einer Person in einem Auto abgefeuert, die dann vom Tatort floh. Die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

