Traditionen, Unterhaltung und Solidarität in Marbella: das Programm für Weihnachten

Von links nach rechts: der Direktor von Las Chapas, Carlos Alcalá, die Stadträtin von Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, die Stadträtin für Feste, Yolanda Marín und der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García.

Das Rathaus von Marbella hat heute das Weihnachtsprogramm für Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía und Las Chapas vorgestellt, einen umfangreichen Kalender, in dem Traditionen, Familienunterhaltung und Solidarität im Vordergrund stehen. Die Stadträtin für Fiestas, Yolanda Marín, der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro Alcántara, Javier García, die Stadträtin von Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, und der Direktor von Las Chapas, Carlos Alcalá, haben die geplanten Veranstaltungen vorgestellt und die gemeinsamen Anstrengungen aller beteiligten Abteilungen hervorgehoben, um ein Programm zu koordinieren, das die Einweihung von Krippen, Zambombas, Umzüge, Märkte, Aktivitäten für Senioren und die Umzüge der Heiligen Drei Könige in jedem Bezirk umfasst.

In Marbella beginnt das Programm am 4. Dezember, mit der Einweihung der städtischen Krippe auf dem Paseo de la Alameda und der Eröffnung der Diorama-Ausstellung von Curro Román in der Pfarrkirche La Encarnación. Die historische Weihnachtskrippe wird am 14. Dezember in der Kapelle La Pollinica aufgestellt. Der Kalender umfasst zahlreiche Zambombas und Buñueladas im Parque de la Alameda, die von der Cofradía de la Pollinica und der Asociación Cultural Los Pastores de Marbella organisiert werden, sowie den Weihnachtswettbewerb Certamen de Pastorales de la pastoral El Barbero mit Aufführungen in der Kapelle Santo Cristo und einem Umzug durch das Barrio Alto am 24. Dezember.

Auf dem Programm stehen zahlreiche Zambombas und Buñueladas im Park Alameda sowie eine Karaoke-Veranstaltung zu Gunsten der Food Bank.

Zu den Höhepunkten gehören die Karaoke-Veranstaltung (27. Dezember) zu Gunsten der Lebensmittelbank und die Silvesterfeier am 31. Dezember im Parque de la Represa, «eine Party, die letztes Jahr mit großem Erfolg wiederbelebt wurde», so Marín. Die Kleinen werden sich über die Ankunft des Weihnachtsmannes am 17. Dezember im Park Alameda und die Tour am 18. Dezember zusammen mit dem Motoclub Los Mentirosos freuen, die alle Stadtteile von Marbella besuchen werden.

San Pedro Alcántara

San Pedro Alcántara hat mehr als 40 Tage mit Familienaktivitäten geplant, die am 5. Dezember mit der Einweihung der städtischen Krippe neben der Kirche San Pedro und der Krippen von Cruce und El Ingenio beginnen. Der Weihnachtsmarkt, der von „Tus tiendas amigas« und Apymespa organisiert wird, wird am 13. Dezember die Straßen Lagasca, Córdoba und Marqués del Duero beleben, „mit dem Ziel, den lokalen Handel anzukurbeln«, betonte García, der darauf hinwies, dass am 14. Dezember der Weihnachtswettbewerb „Certamen Navideño de Pastorales« mit einer Verkostung von Churros mit Schokolade stattfinden wird.

Der Weihnachtsmann kommt am 16. Dezember nach San Pedro und am 18. Dezember findet die traditionelle Zambomba in Marqués del Duero statt.

Am 16. Dezember kommt der Weihnachtsmann in San Pedro an, begleitet von einem Umzug. Die traditionelle Zambomba in Marqués del Duero (18. Dezember), der Besuch des Weihnachtsmanns auf seinem Motorrad (20. Dezember) und die Weihnachtsfeier „La Flamenca Show« (20. Dezember auf dem Messegelände La Caridad) ergänzen das Programm, zu dem auch die „Minicampanadas« (Mini-Glockenschläge) am 27. Dezember auf der Plaza de la Iglesia gehören, die den Auftakt zur Silvesterfeier am 31. Dezember am selben Ort bilden. Vom 29. Dezember bis zum 4. Januar findet im Parque del Arquillo der Parque Mágico de Navidad mit kostenlosen Aktivitäten statt, und am Morgen des 5. Januar fahren die Heiligen Drei Könige in Oldtimern durch die Straßen, bevor die Parade Ihrer Majestäten mit einigen Neuerungen auf der Strecke beginnt.

Nueva Andalucía und Las Chapas

In Nueva Andalucía findet am 5. Dezember die traditionelle Zambomba auf der Plaza del Pilar statt, mit Rociero-Chören und Churros mit Schokolade, während die Krippe des Centro de Participación Activa am 11. Dezember eröffnet wird. Ortiz de Zárate hat mitgeteilt, dass in diesem Jahr am 13. Dezember die solidarische, lebende Krippe der Pfarrei Virgen Madre wieder stattfindet, gefolgt von einem großen Wohltätigkeitsfest auf dem Platz. Am Samstag, dem 20. Dezember, kehrt der solidarische Weihnachtsmarkt mit mehr als 60 Ständen und Live-Musik im Centro Polivalente zurück.

Am 21. Dezember findet in El Ángel die lebende Krippe statt, begleitet von einer Zambombá und einem Besuch des Weihnachtsmanns. Darüber hinaus organisiert der Bezirk Aktivitäten für Senioren, wie den Besuch des königlichen Postboten (28. Dezember und 3. Januar) und die Verteilung von Heiligabend-Menüs an bedürftige Familien. Am 4. Januar empfängt Nueva Andalucía die Heiligen Drei Könige in Puerto Banús, gefolgt von einem Umzug und einem Familiennachmittag im Hard Rock Hotel Marbella. Den Abschluss bildet die Parade am 5. Januar mit einer neuen Route, die am Centro Polivalente beginnt und endet.

Las Chapas eröffnet die Weihnachtszeit am 6. Dezember mit einem ökologischen Weihnachtsmarkt, Musik, Aufführungen und Kinderworkshops.

Las Chapas läutet die Weihnachtszeit am 6. Dezember mit einem ökologischen Weihnachtsmarkt mit Musik, Aufführungen und Workshops für Kinder ein. Am 8. Dezember segnet die Pfarrei Virgen del Carmen ihre von Senioren gestaltete Krippe und veranstaltet den Wettbewerb Pastorales zu Ehren von Rafael Osorio. Der Bezirk weiht am 12. Dezember die Krippe des Seniorenzentrums ein und feiert am 19. Dezember in Pueblo Platero das Weihnachtsfest mit Kinderaufführungen. Die Heiligen Drei Könige kommen am 4. Januar in Las Chapas an und werden ab 18 Uhr die Parade von der Avenida de España bis zur Avenida de las Cumbres anführen.