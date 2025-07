Brand in einer Recyclinganlage in Mijas alarmiert die Anwohner

Rossel Aparicio Mijas Dienstag, 29. Juli 2025 Teilen

Großalarm in Mijas: In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags brach in einer Recyclinganlage in der Gemeinde Costa del Sol ein Feuer aus, das bei den Anwohnern die Alarmglocken schrillen ließ. Der Vorfall, der sich gegen 5 Uhr morgens in der Gegend von Arroyo De La Cala ereignete, führte zu bis zu dreißig Anrufen bei der Notrufnummer 112.

Nach Angaben der andalusischen Notfallagentur (EMA), die SUR vorliegt, sind die Feuerwehrleute dabei, das Feuer zu löschen. Da das Kompostmaterial der Recyclinganlage die Rauchausbreitung begünstigt, wurden die Nachbarn gebeten, Türen und Fenster vorsorglich zu schließen.

Feuerwehrleute aus Mijas und dem Provinzkonsortium, örtliche Polizeibeamte und die Guardia Civil waren am Brandort im Einsatz.