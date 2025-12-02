Stadtverwaltung von Mijas übernimmt Pferderennbahn und wartet auf private Investoren

José Carlos García Mijas Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Eröffnung des Hipódromo de la Costa del Sol in Mijas hat die Stadtv erw1aaltung beschlossen, das städtische Unternehmen, das es verwaltet hat, Recursos Turísticos de la Costa del Sol SA, aufzulösen und es direkt zu übernehmen. Der Beschluss wurde auf der Generalversammlung gefasst, die bei allen kommunalen Unternehmen aus allen Ratsmitgliedern der Körperschaft besteht.

Dies ist das neue Kapitel in der Geschichte einer 380.000 Quadratmeter großen Anlage, das bei Pferderennen von bis zu 7.000 Menschen frequentiert wurde und als Misserfolg endete. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die einzigen Vermögenswerte, die Recursos Turísticos de Mijas heute noch besitzt, «einige Möbel und Gegenstände von geringem Wert», um die sich der Konkursverwalter kümmern wird, der ernannt wurde, um der Geschichte ein Ende zu setzen.

Nach einem langwierigen Konkursverfahren wird diese Gesellschaft, die die Gemeinde Mijas in den 90er Jahren zur Verwaltung der Pferderennbahn gegründet hatte, «vollständig» von der Rennbahn getrennt, und «das ursprüngliche Grundstück geht wieder vollständig in den Besitz der Gemeinde über», so die Stadtverwaltung. Und zwar in vollem Umfang, nachdem die Unicaja Banco ihre Anteile an dem kommunalen Unternehmen an die Gemeindeverwaltung von Mijas abgetreten hat.

Das nächste Kapitel, das die Anlage schreiben wird, liegt in den Händen der Privatinitiative. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass sie in den letzten Monaten «mehrere Projekte» erhalten hat, die «einen neuen Weg für die Zukunft» der Rennbahn eröffnen werden, bei dem «die Welt des Pferdes wieder im Vordergrund stehen und Sport- und Freizeitaktivitäten integriert werden sollen».

Aktivität geht weiter

Bis auf Weiteres wird der Betrieb auf dem Gelände normal weiterlaufen. Neben den Rennbahnen und Ställen verfügt die Rennbahn über einen Pferdetherapiedienst, ein städtisches Fitnesscenter und eine Leichtathletikbahn.

Auch die Sprungreitschule Samuel Oliva, «die sowohl von Profi- als auch von Amateurreitern genutzt wird und dem Ort zu großem Ruhm verholfen hat, soll nach Angaben der Stadtverwaltung weiter bestehen bleiben.