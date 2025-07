Mijas will 4.000 neue Parkplätze einrichten

BürgermeisterinAna Mata besichtigt die Arbeiten am Parkplatz Los Santos in Las Lagunas de Mijas.

José Carlos García Mijas Montag, 28. Juli 2025

Es handelt sich um den «ehrgeizigsten Parkplatzplan in der Geschichte von Mijas», wie Bürgermeisterin Ana Mata sagt. Und das ist kein Wunder: Bis zu 4.000 Parkplätze sollen von der Stadtverwaltung gebaut werden, um das in den Städten weit verbreitete Problem des Parkens in den Griff zu bekommen.

Derzeit hat das Rathaus eines der Projekte in Angriff genommen, das Parkhaus Los Santos in Las Lagunas de Mijas, das zu 70 Prozent fertiggestellt ist und 234 Stellplätze (190 für Abonnenten und der Rest in Rotation) umfasst, was für die Gemeindekasse eine Ausgabe von 15,7 Millionen Euro bedeutet. Danach folgt die Erweiterung des Parkhauses Virgen de la Peña in Mijas Pueblo, ein Projekt, für das die Stadtverwaltung seit Jahren kämpft, da es problematisch ist, in einem Gebiet, das unter Denkmalschutz steht, derartige Bauvorhaben durchzuführen. Diese Maßnahme, die sich derzeit in der Vergabephase befindet, wird nach Angaben des Rathauses 632 zusätzliche Parkplätze schaffen.

Die vorherige Körperschaft hat mit den Projekten Los Santos und Virgen de la Peña begonnen, aber die von Ana Mata geleitete Regierungsmannschaft möchte weitere hinzufügen, um eine Gesamtzahl von etwa 4.000 Parkplätzen zu erreichen. «Wir sprechen über den ehrgeizigsten Parkplatzplan in der Geschichte von Mijas, weil wir verstehen, dass es notwendig ist, die Anzahl der Parkplätze zu erhöhen; zu diesem Zweck gibt es Pläne in jedem der Zentren, sowohl in Mijas Pueblo als auch in La Cala und Las Lagunas, um dieses Defizit an Parkplätzen zu lindern», sagte die Bürgermeisterin gegenüber SUR.

Projekte mit 280 bis 872 Plätzen

Insgesamt gibt es sechs weitere Aktionen. Alle befinden sich in der Phase der Auftragsvergabe für die Ausarbeitung des Bauprojekts. In diesem Dokument wird die endgültige Zahl der Parkplätze für jedes Projekt festgelegt, aber die Schätzungen reichen von mindestens 280 in Las Cañadas bis zu 872 in der Avenida AMPA Las Caracolas, dem ehrgeizigsten Projekt.

Die anderen vier Maßnahmen, die den Plan des Rathauses von Mijas vervollständigen, werden in den Stadtteilen Santana (424 Parkplätze), Don Elías (433), La Vega (480) und La Cala (583) durchgeführt. Wenn sich die Schätzungen bei der Ausarbeitung der Bauprojekte bestätigen, wird es insgesamt 3.938 Parkplätze an acht Standorten in den drei wichtigsten Bevölkerungszentren von Mijas geben: Las Lagunas, Pueblo und La Cala.