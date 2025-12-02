Frau stirbt bei Hausbrand in Fuengirola

SUR Fuengirola Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Eine Frau starb am Montag, als ein Haus in Fuengirola in Brand geriet, so die Notrufzentrale 112. Bei der Notrufnummer gingen mehrere Anrufe von Bürgern ein, der erste um ca. 19:40 Uhr, in dem sie auf ein Feuer in einem Haus in der Calle Jilguero aufmerksam gemacht wurden. Die Warnungen deuteten darauf hin, dass Menschen in dem Haus eingeschlossen sein könnten.

Der Koordinationsraum aktivierte die Feuerwehr, die örtliche Polizei, die nationale Polizei und das Gesundheitsnotfallzentrum 061 (CES).

Die örtliche und die Nationalpolizei haben bestätigt, dass in dem Haus eine tote Frau gefunden wurde, die denselben Quellen zufolge die Bewohnerin des Anwesens war. Weitere Einzelheiten zum Hergang des Vorfalls wurden nicht bekannt gegeben.