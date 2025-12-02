Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Brand

Frau stirbt bei Hausbrand in Fuengirola

Der Ursprung des Vorfalls, der sich in einem Haus in der Calle Jilguero ereignete, ist unbekannt

SUR

Fuengirola

Dienstag, 2. Dezember 2025

Eine Frau starb am Montag, als ein Haus in Fuengirola in Brand geriet, so die Notrufzentrale 112. Bei der Notrufnummer gingen mehrere Anrufe von Bürgern ein, der erste um ca. 19:40 Uhr, in dem sie auf ein Feuer in einem Haus in der Calle Jilguero aufmerksam gemacht wurden. Die Warnungen deuteten darauf hin, dass Menschen in dem Haus eingeschlossen sein könnten.

Der Koordinationsraum aktivierte die Feuerwehr, die örtliche Polizei, die nationale Polizei und das Gesundheitsnotfallzentrum 061 (CES).

Die örtliche und die Nationalpolizei haben bestätigt, dass in dem Haus eine tote Frau gefunden wurde, die denselben Quellen zufolge die Bewohnerin des Anwesens war. Weitere Einzelheiten zum Hergang des Vorfalls wurden nicht bekannt gegeben.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Überalll in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  2. 2 Zehntausende fordern bei PP-Demo in Madrid den Rücktritt der spanischen Regierung
  3. 3 Die berühmte Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  4. 4 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  5. 5 Málaga wird zum Tor Europas: Flughafen als Lebensader einer neuen Arbeitswelt
  6. 6 Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol veranstaltet Nikolaus-Treffen in Marbella
  7. 7 Wandern in Málaga: eine Tour zum Gipfel des Huma im Stauseengebiet von Ardales
  8. 8 Steinmeier gedenkt den Opfern des deutschen Massenmords in Guernica
  9. 9 Frauenfußball: Viel Pech für DFB-Elf - 0:0 gegen Spanien trotz Chancenplus
  10. 10 «Frisch» und «Mit der Faust in die Welt schlagen» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Frau stirbt bei Hausbrand in Fuengirola

Frau stirbt bei Hausbrand in Fuengirola