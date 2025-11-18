Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Die sozialdemokratischen Stadträte Josele González und Laura Moreno an der Ausgrabungsstätte, die bereits abgedeckt wurde. SUR
Archäologische Ausgrabungen

Mijas lässt Reste von Phöniziern und Römern der Ausgrabungsstätte Cortijo Acebedo abdecken

Die Stadtverwaltung willl damit die Überreste schützen und wartet darauf, dass, das Kulturministerium die letzte Phase der Ausgrabungen startet

José Carlos García

Mijas

Dienstag, 18. November 2025

Die Stadtverwaltung von Mijas hat damit begonnen, die archäologischen Überreste von Cortijo Acebedo zu bedecken, einer in der Provinz einzigartigen archäologischen Stätte, an der Überreste und Materialien aus der Zeit von der Bronzezeit bis zum 7. Jahrhundert gefunden wurden, darunter eine römische Villa und eine phönizische Grabstätte. Die Stadträtin für historisches Erbe, Lourdes Burgos, erklärte, dass sie „auf Anweisung« des Inspektors des Kulturministeriums gehandelt hätten, während man auf den Beginn der fünften und letzten Phase des allgemeinen Forschungsprojekts in diesem Gebiet wartet, das einst ein großes Meeresmündungsgebiet war und heute die Umgebung des Flusses Fuengirola bildet, nur 1,5 Kilometer von seiner Mündung entfernt.

Die archäologischen Überreste werden mit einer Geotextilschicht bedeckt, die von den beiden städtischen Archäologinnen „von Hand und mit Walzen« mit Sand in einer anderen Farbe abgedeckt wurde, was als „Hinweis« dient, wenn die Fundstelle wieder freigelegt wird. Darüber wird Kies geschüttet, wie die Stadträtin erklärte. Burgos versicherte, dass es sich um eine Maßnahme handelt, mit der die Ausgrabungsstätte bis zum Beginn der letzten Phase der Ausgrabungen geschützt werden soll, die für das nächste Frühjahr erwartet wird und sich bis 2027 erstrecken würde.

Zukunft und Kritik der PSOE

Sobald das Kulturministerium grünes Licht für die nächste Phase gibt und sie durchgeführt wird, könnte die Stadtverwaltung bereits über die Aufwertung der Fundstätte nachdenken, „unabhängig davon, ob die Ausgrabungen fortgesetzt werden«, da „die Gewissheit besteht, dass es noch viele weitere Überreste gibt«, so die Stadträtin.

Die Einzelheiten zum Fortgang des Forschungsprojekts wurden bekannt, nachdem die PSOE beklagt hatte, dass die Ausgrabungsstätte aufgrund „fehlender Investitionen und Personalkapazitäten für ihre Instandhaltung« „begraben« werde, und dies als „schwerwiegende Verletzung« der „Verpflichtungen« der Stadtverwaltung als Förderin der Forschung bezeichnet hatte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 50. Todestag: Franco-Nostalgie in Spanien
  2. 2 Spaniens Ex-König Juan Carlos steht erneut am Pranger
  3. 3 Fast 800 Millionen Menschen mit chronischer Nierenkrankheit
  4. 4 Weihnachtsbelechtung von Torrox komplett eingeschaltet
  5. 5 Vogelgrippe lässt Preis für Eier in Spanien um 31 Prozent steigen
  6. 6 Wo der Wein die Zeit konserviert: die Antigua Casa de Guardia in Málaga
  7. 7 100 Jahre deutsche Geschichte, eine rätselhafte Leiche und das Ende der RAF
  8. 8 Spanien und Österreich nah am WM-Ticket - Belgien stolpert
  9. 9 Sinner nach Prestigesieg gegen Alcaraz wieder ATP-Champion
  10. 10 Frank Rebajes, ein international bekannter Künstler, den Málaga dem Vergessen preisgab

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mijas lässt Reste von Phöniziern und Römern der Ausgrabungsstätte Cortijo Acebedo abdecken

Mijas lässt Reste von Phöniziern und Römern der Ausgrabungsstätte Cortijo Acebedo abdecken