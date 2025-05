Ungewissheit über die Eröffnung des Megaprojekts 'Gran Parque de Mijas'

LORENA CÁDIZ Mijas Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Der Gran Parque de Mijas, die Grün- und Erholungsanlage, die zur großen grünen Lunge der Costa del Sol werden soll, da bisher kein anderer Park an seine Größe herankommt, befindet sich in der Endphase seiner Arbeiten. Im Sommer 2023 wurde der Grundstein für diese neue Anlage gelegt, die im Mai 2025 fertiggestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Dies teilte der Stadtrat für Bauwesen, Juan José Torres Trella, bei einem Besuch der Anlage im vergangenen Januar mit, als die Arbeiten bereits zu 90 Prozent abgeschlossen waren. Die Stadtverwaltung hat diesen Termin weder bestätigt noch dementiert und versichert, dass die Arbeiten auf der Baustelle fortgesetzt werden, ohne jedoch den endgültigen Eröffnungstermin zu nennen.

Nach seiner Fertigstellung wird der Gran Parque de Mijas den Anwohnern und Besuchern eine Grünfläche mit 2.900 Bäumen und Sträuchern bieten, die sich über die 27 Hektar des Geländes verteilen. Aufgrund der Trockenheit wurde die Art der zu pflanzenden Bäume erneut überdacht, da mit den ursprünglich geplanten Arten ein Wasserverbrauch von 2.350 Kubikmetern pro Monat vorgesehen war. Durch die Änderung der Arten konnte dieser Wert auf etwa 350 Kubikmeter reduziert werden, was 300 Prozent weniger Wasserverbrauch bedeutet. Auch in Bezug auf die Zugänglichkeit haben sich gegenüber dem ursprünglichen Projekt Änderungen ergeben.

Konkret erstreckt sich diese große Grünfläche in der Länge vom Friedhofsgelände bis zur Wohnsiedlung Cerros del Águila und in der Breite bis in die Nähe der Venta La Morena, ein Gebiet, das als 'El Ahogadero' bekannt ist. Dieses Gebiet ist nur eineinhalb Kilometer vom Zentrum entfernt. Das ursprüngliche Projekt sah die Zufahrt über zwei Brücken vom Friedhof und von Venta La Morena aus vor. Diese Brücken werden jedoch erst in einer späteren Phase gebaut, so dass die bestehenden Straßen an den Verkehr angepasst wurden, der durch Anlagen dieser Größe zu erwarten ist, und im Zufahrtsbereich vom Friedhof aus ein Parkplatz mit etwa tausend Stellplätzen angelegt wurde.

Hinsichtlich der Kosten und Einnahmen, die der Park nach seiner Errichtung haben wird, und unter Berücksichtigung der bereits getätigten Investitionen in Höhe von 27,5 Millionen Euro, ist bereits bekannt, dass die Instandhaltung des Parks etwa drei Millionen Euro pro Jahr kosten wird.

Es sei daran erinnert, dass dieser Park über eine Reihe attraktiver Bereiche verfügen wird, darunter ein künstlicher See mit einem Pavillon, ein Amphitheater mit einer Kapazität von 1.900 Steh- und 1.500 Sitzplätzen und ein Bereich für Wasserspiele. Darüber hinaus gibt es die üblichen Infrastrukturen wie einen Hundepark, Kinderspiel- und Sportplätze, einschließlich eines Skateparks.