Verurteilt zu 34 Jahren Gefängnis, weil er in Mijas einen Mann erschossen und seine Partnerin verletzt hat

Ein Mann muss 34,5 Jahre ins Gefängnis, weil er einen 46-jährigen Mann erschossen und dessen Lebensgefährtin schwer verletzt hat. Die Tat ereignete sich an einer Tankstelle in Mijas, wohin die Opfer offenbar aus dem Hinterhalt gefahren worden waren. Von den drei Angeklagten, die in Málaga auf der Anklagebank saßen, wurde nur einer von einem Geschworenengericht für schuldig befunden. Nun hat der Oberste Gerichtshof die Verurteilung bestätigt, so dass das Urteil nun rechtskräftig ist und nicht mehr angefochten werden kann.

Dem Beschluss zufolge vereinbarte der Angeklagte zusammen mit anderen Personen und aus unbekannten Gründen, das Leben des Opfers, das kolumbianischer Herkunft ist, im Sommer 2016 zu «beenden». Zur Ausführung dieses Plans wurde ein Treffen mit ihm an einer Tankstelle in der Gegend von Calypso in Mijas vereinbart. Er ging jedoch nicht allein, sondern wurde von seiner etwa 20 Jahre jüngeren Freundin begleitet.

Das Paar wurde am 19. August gegen 04.15 Uhr morgens mit dem Auto abgeholt. Als sie am Treffpunkt ankamen, stiegen beide aus dem Auto aus. Wie den Geschworenen nachgewiesen wurde, wurden sie von mehreren Personen, darunter der Angeklagte, überrascht, die auf sie zu schießen begannen.

Infolge des Angriffs, bei dem drei verschiedene Schusswaffen zum Einsatz kamen, wurde der Mann mehrfach in Kopf, Brustkorb und Bauch getroffen, wobei einige dieser Schüsse aus nächster Nähe abgegeben wurden, als er bereits regungslos am Boden lag. Er war sofort tot und hatte keine Möglichkeit zu fliehen oder sich zu verteidigen.

Die Frau überlebte, obwohl sie mehrere Verletzungen an verschiedenen Körperteilen erlitt, z. B. im Bereich des Schulterblatts und der linken Schulter, die eine medizinische Behandlung mit chirurgischen Eingriffen erforderten. Außerdem leidet sie an psychischen Symptomen, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vereinbar sind, so dass sie mehrere körperliche und psychische Folgeschäden hat.

Die an der tödlichen Schießerei Beteiligten flohen dann mit demselben Auto, in dem sie das Paar zum Treffpunkt gefahren hatten, und steckten es anschließend in Brand, um jede Spur der kriminellen Handlung zu beseitigen.

Die Geschworenen bestätigten dies, woraufhin das Provinzgericht von Málaga sein Urteil fällte: 34,5 Jahre Gefängnis für den einzigen Verurteilten, da die beiden anderen Angeklagten freigesprochen wurden, nachdem das Volksgericht entschieden hatte, dass ihre Beteiligung an dem Verbrechen nicht bewiesen werden konnte.

Der Verteidiger legte Berufung beim Obersten Gerichtshof von Andalusien ein, den er davon zu überzeugen versuchte, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt des Vorfalls in den Niederlanden aufhielt, was durch eine Geldstrafe belegt werden konnte. Die Berufung wurde jedoch abgelehnt. Nach einem erneuten Versuch, den Fall vor den Obersten Gerichtshof zu bringen, kam dieser zu demselben Ergebnis.

Der Angeklagte wird die volle Strafe als Täter eines Verbrechens des vollendeten Mordes, eines weiteren Verbrechens des versuchten Mordes und eines dritten Verbrechens des unerlaubten Waffenbesitzes zu verbüßen haben. Darüber hinaus muss er die Angehörgien des Verstorbenen in Höhe von 150.000 Euro und seine Lebensgefährtin in Höhe von 50.000 Euro für die durch den Angriff mit Schusswaffen verursachten Verletzungen und Nachwirkungen entschädigen.