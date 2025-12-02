Neue Fronten werden in Málaga Regen hinterlassen und eine gelbe Warnung für Donnerstag auslösen

Almudena Nogués Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Aufgrund von starkem Wellengang und Schneefall sind am heutigen Dienstag insgesamt 13 Provinzen in Alarmbereitschaft, wobei für fünf Provinzen im Norden der Halbinsel laut Vorhersage der staatlichen Wetterbehörde (Aemet) die Warnstufe Orange gilt. Málaga wird am kommenden Donnerstag in diese Warnkarte aufgenommen. Im Moment hat die Agentur die gelbe Warnstufe für Küstenphänomene ab 18 Uhr aktiviert, da Westwinde von 50 bis 60 km/h (Stärke 7) mit Wellen von 2 bis 3 Metern vorhergesagt werden.

«Anfang Dezember wird das Wetter von einer ausgeprägten atlantischen Zirkulation aus dem Westen bestimmt, was bedeutet, dass weiterhin Fronten auf die Halbinsel treffen werden, die neben Regen und Schneefall in einigen Gebieten starke Winde und ein Auf und Ab der Temperaturen verursachen werden, wobei eine kalte und unangenehme Atmosphäre in weiten Teilen des Landes vorherrschen wird», erklärt José Miguel Viñas, Experte des Fachportals Meteored.

In der Provinz Málaga wird sich diese Instabilität bereits in der heutigen Nacht bemerkbar machen, wie José Luis Escudero in seinem Blog «Rayos y Tormentos» erklärt. «In den frühen Morgenstunden werden wir von einer weiteren Kaltfront heimgesucht, die in weiteren Teilen der Provinz Niederschläge bringen wird, ohne dass dies in einigen Küstengebieten ausgeschlossen werden kann. In der Sierra de las Nieves und vor allem in der Sierra Tejeda ist ab einer Höhe von 1.500 Metern mit Schnee zu rechnen», sagte er.

Aemet prognostiziert für Málaga eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit für auf Schauer am frühen Morgen, zwischen 0 und 6 Uhr in der Provinzhauptstadt. Auch die Temperaturen werden sinken. «Die Höchsttemperaturen werden in der gesamten Provinz Málaga fallen. Außerdem wird der Wind das thermische Kälteempfinden verstärken», fügt Escudero hinzu. Die staatliche Behörde prognostiziert, dass das Quecksilber in der Prozinz auptstadt zwischen minimal 12 und maximal 16 Grad liegen wird. Dieser Rückgang wird in den Gemeinden im Landesinneren wie Ronda und Antequera stärker ausgeprägt sein, wo die Temperaturen zwischen 4 und 9-10 Grad schwanken werden.