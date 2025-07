PP-Bürgermeister wollen Verbesserung der Zuglinie Málaga-Fuengirola

Die Bürgermeister bei ihrem Treffen am alten Bahnhof in Fuengirola. García

José Carlos García Fuengirola Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Am alten Bahnhof von Fuengirola, an dem am 31. Juli 1975 zum ersten Mal ein Zug aus Málaga einfuhr, haben sich die Bürgermeister der westlichen Costa del Sol zusammengeschlossen, um die spanische Regierung aufzufordern, die heute als C1 bezeichnete Pendlerzuglinie zu verbessern. Der alte Bahnhof von Fuengirola ist seit langem nicht mehr in Betrieb. Auch die Züge und die Anzahl der Haltestellen sind nicht mehr dieselben, aber eine Sache hat sich nicht geändert: die 31 Kilometer lange Strecke.

In Anbetracht dieser Realität und des außerordentlichen Wachstums, das die Bevölkerung, der Städtebau, der Tourismus und die Wirtschaftstätigkeit an der Costa del Sol seither erfahren haben, haben die Bürgermeister der vier Städte, durch die die C1 führt (Málaga, Torremolinos, Benalmádena und Fuengirola) und die Bürgermeister der Gemeinden, für die eine Eisenbahnverbindung gefordert wird (Mijas, Marbella, Benahavís und Estepona), gemeinsam ein Manifest verlesen, in dem sie vom spanischen Verkehrsministerium die Verdoppelung der Gleise, den Ausbau von Haltestellen und Tunneln, die Erhöhung der Frequenz der Züge sowie die Verlängerung der Strecke bis nach Estepona forderten.

«Bestehende Zuglinie steht kurz von dem Kollaps»

Mit mehr als 16 Millionen Fahrgästen pro Jahr ist sie «die wichtigste öffentliche Verkehrsinfrastruktur in Südspanien» und die «rentabelste» Pendlerzuglinie, argumentierten die alle der Volkspartei PP angehörenden Bürgermeister, bevor sie warnten, dass «die Mobilität erste Anzeichen eines Kollapses zeigt und unsere Zukunft gefährden könnte». «Die überlastete Schnellstraße A-7 mit ihren täglichen Staus und die teuerste Autobahn Spaniens sind nicht in der Lage, den Verkehr von Hunderttausenden von Privatfahrzeugen zu bewältigen, weil es keine öffentliche Verkehrsalternative gibt, die der Zug bieten sollte», so die Bürgermeister.

Die von privaten Beratungsfirmen und dem Arbeitgeberverband der Bauunternehmen, Seopan, durchgeführten Studien belegen nach Ansicht der Stadträte, dass die Bahnstrecke an der Costa del Sol «mit neuen, moderneren und interoperablen Verbindungen und mehr Funktionen eines der rentabelsten Infrastrukturprojekte Spaniens wäre, bei dem die wirtschaftliche Rentabilität die notwendigen Investitionen in kurzer Zeit verdoppeln würde».

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Bürgermeister außerdem darauf hingewiesen, dass Marbella die einzige europäische Stadt mit mehr als 150.000 Einwohnern sei, die nicht über eine Eisenbahnlinie verfügt, sowie auf das künftige Bevölkerungswachstum, wenn man bedenkt, dass Mijas und Estepona «in einigen Jahren» mehr als 100.000 Einwohner haben werden und dass «in fünf Jahren» in der Provinz Málaga mehr als 2 Millionen Menschen leben werden.