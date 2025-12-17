Regenwahrscheinlichkeit in der Provinz Málaga am Wochenende wieder hoch

Almudena Nogués Málaga Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Der Regen hat eine Pause gemacht. Aber sie wird nicht lange anhalten. Nach dem Abzug des Sturmtiefs Emilia wird die Provinz mehrere Tage lang stabiles Wetter haben, mit einem leichten Anstieg der Temperaturen (die am Donnerstag mancherorts 20 Grad erreichen werden). Die staatliche Wetteragentur Aemet sagt keine Niederschläge bis mindestens Freitagnachmittag voraus. Allerdings könnte sich das Szenario im Vorfeld des Wochenendes, das laut Vorhersage nass sein könnte, wieder verkomplizieren.

«Ab Samstag werden wir wahrscheinlich von einer Sturmböe in der Nähe der Britischen Inseln betroffen sein. Diese Sturmböe wird den Eintritt einer Kaltluftmasse aus hohen Breitengraden begünstigen, die sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche bei uns bleiben wird», erklärt José Luis Escudero in seinem Blog 'Tormentas y rayos' .

Derzeit hat Aemet die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Provinz Málaga Regenschirme aufspannen muss, auf 100 % erhöht, insbesondere für den Sonntag. In der Stadt Málaga liegt dieser Prozentsatz bei 95 %. Außerdem wird es an diesem Tag kühler, die Temperaturen liegen zwischen mindestens 10 und höchstens 16 Grad Celsius. Bereits am Freitagnachmittag könnte es anfangen zu regnen. Ab 18 Uhr liegt die Schauerwahrscheinlichkeit in der Hauptstadt bei 40 % und steigt am Samstagvormittag bis 12 Uhr auf 50 %. Für den Nachmittag wird eine stabilere Wetterlage erwartet (mit einer auf 10 % begrenzten Niederschlagsrate).

Für Samstag kündigt Aemet in Andalusien «bewölkten Himmel mit leichten Regenfällen an, die sich im Laufe des Tages von Westen nach Osten ausbreiten werden». Darüber hinaus werden leichte Westwinde wehen, die am Nachmittag an der Küste zu mäßigen Westwinden zunehmen.

Für Sonntag gibt es noch keine detaillierte Vorhersage, obwohl der Sprecher der staatlichen meteorologischen Agentur Aemet, Rubén del Campo, davor warnt, dass dieser Sonntag vor Weihnachten von niedrigen Temperaturen und Schnee geprägt sein wird, mit einer Kälte, die in den nächsten Tagen anhalten wird, sagte er. Darüber hinaus kündigt er an, dass die Ankunft von Tiefdruckgebieten neue Regenfälle bringen könnte.