Wasserhose schleudert Boote in die Luft und zerstört Weihnachtsschmuck in La Cala de Mijas

Ein kleiner Tornado hat in den frühen Morgenstunden des Dienstags im Zentrum von La Cala de Mijas für Chaos gesorgt. Sehr starke Winde, die nach Angaben von Technikern der Gemeinde mehr als 130 km/h erreicht haben könnten, haben kleine Boote aus dem Sand gehoben, große Hütten, die sich am Strand befanden, verschoben und die Weihnachtsdekoration, die in den Straßen für diese Zeit des Jahres aufgestellt war, zerstört.

Dies sind nur einige der Schäden, die das Rathaus von Mijas auflistet, das seit den frühen Morgenstunden mit allen Kräften vor Ort ist, um die Normalität so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Liste der Schäden umfasst auch zahlreiche Bäume, die entwurzelt oder von denen große Äste abgebrochen wurden, sowie Schäden am Straßenmobiliar und anderes.

Der Direktor des Meteorologischen Zentrums, Jesús Riesco, berichtet, dass Techniker von Aemet entsandt wurden, um den Vorfall vor Ort zu untersuchen. Als Ursache nennt er drei Möglichkeiten: den Einzug einer Wasserhose, einen kleinen Tornado oder sogar einen «Downburst», der mit einem konvektiven Prozess verbunden ist. Aus diesem Grund zieht er es vor, vorsichtig zu sein, was den Ursprung des Phänomens angeht, und wartet ab, was die Spezialisten sagen.

«Da er so klein und lokal begrenzet ist, ist es unmöglich, ihn in unseren Systemen zu entdecken. Wäre er ein Tornado, könnte man ihn sofort an seiner Flugbahn erkennen», erklärt er.

«Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es sich um ein konvektives Phänomen handelte, und jetzt müssen wir feststellen, ob es sich um einen Blowout oder einen kleinen Tornado handelte, ob er vom Meer oder vom Land her kam». Was die Windgeschwindigkeit anbelangt, so stellte Riesco klar, dass wir das nicht wissen können, solange die oben erwähnte Studie nicht durchgeführt wurde, auch wenn die Art der Schäden mehr Aufschluss über diese Frage geben könnte.

Wasserhosen sind ein häufiges Phänomen bei starken Sturmböen und Stürmen, wie dem, der gestern Abend über die Provinz zog. Sie sind auch unvorhersehbar. Normalerweise sieht man sie jedoch auf dem Meer, und es ist nicht üblich, dass sie an Land kommen, wie es in diesem Fall geschehen ist. Es stimmt allerdings, dass es in Málaga und Torremolinos in letzter Zeit einige Fälle gegeben hat.