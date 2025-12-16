Sturm hat in der Nacht zum Dienstag rund dreißig Zwischenfälle in der Provinz Málaga verursacht

Almudena Nogués Málaga Dienstag, 16. Dezember 2025 | Aktualisiert 10:23h. Teilen

Unkontrollierte Sturmböen, Blitze und starker Regen. Málaga - für das heute früh eine gelbe Warnung galt - hat eine komplizierte Nacht mit mehreren Zwischenfällen in verschiedenen Teilen der Provinz erlebt. Wie der Notdienst 112 gegenüber SUR erklärte, wurden von 0 Uhr bis zum Ende der Warnung Aemet um 7 Uhr etwa dreißig Einsätze infolge der letzten Phasen des Sturmtiefs Emilia verzeichnet. Bei den meisten davon handelte es sich um Überschwemmungen von Straßen aufgrund von Wasserlachen, Schäden an Häusern, herabfallenden Ästen, umgefallenen Bäumen und zerstörtem Straßenmobiliar. Rincón de la Victoria, Málaga-Stadt, Antequera, Fuengirola und Mijas gehörten zu den am stärksten betroffenen Gemeinden.

Besonders auffällig war der starke Wind in La Cala de Mijas, wo mindestens vier Bögen der Weihnachtsbeleuchtung der Stadt zusammengebrochen sind. Laut 112 haben die Windböen auch einen Teil der Beleuchtung in der Straße Juan Carlos I in Antequera umgeworfen.

In Málaga wurde ein Mann verletzt, nachdem ein Baum in der Calle Deva umgestürzt war. Der Vorfall ereignete sich um 4.30 Uhr morgens. Das Opfer, 56 Jahre alt, wurde in das Krankenhaus Carlos Haya gebracht.

Die Nacht war für die Feuerwehr und die örtliche Polizei sehr anstrengend. Die Anrufe bei der 112 waren eine Konstante. So wurden dem Notruf unter anderem der Sturz einer Kiefer auf ein Auto in der Avenida de la Hacienda in Benalmádena, die Ablösung eines Gebäudeteils in der Straße Portería in Antequera, der Sturz mehrerer Bäume in der Avenida Isaac Peral in Fuengirola oder der Umsturz eines weiteren großen Baumes in Málaga in der Calle Vicente Aleixandre als bemerkenswerte Ereignisse gemeldet. Auch die Calle Pacífico musste in den frühen Morgenstunden wegen des Umsturzes eines Baumes gesperrt werden, so die 112.

Auch Straßen wurden in Mitleidenschaft gezogen, insbesondere durch einige Felsstürze, darunter die A-7001, die MA-3110 in Totalán und die A-343 in Antequera.

Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat bis 7 Uhr morgens die gelbe Warnung für die Möglichkeit schwerer Regenfälle und Stürme entlang der gesamten Küste der Provinz aufrechterhalten, von einem Ende zum anderen. Nach den von Hidrosur gesammelten Daten - die vom Landwirtschaftsministerium der andalusischen Regionalregierung abhängen - wurden die höchsten Niederschlagsmengen im Gebiet der Axarquia (47 Liter in Benamargosa und Alcaucín (41,2 Liter)) und im westlichen Teil der Costa del Sol gemessen: 43,6 Liter fielen in den letzten 12 Stunden in Ojén.