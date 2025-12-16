Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Marilú Báez
Unwetter

Sturmtief Emilia hinterlässt in Teilen der Provinz Málaga mehr als 40 Liter Niederschlag

Die höchsten Niederschlagsmengen wurden in Gebieten der Axarquia wie dem Benamargosa-Fluss (47 Liter) und dem Gebiet an der westlichen Costa del Sol (43,6 Liter fielen in Ojen) gemessen

Chus Heredia

Málaga

Dienstag, 16. Dezember 2025

Die letzten Ausläufer des Sturms Emilia, der seit dem Wochenende über weite Teile Spaniens hinweggezogen ist, waren heute früh in Málaga zu spüren. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat bis 7 Uhr morgens eine aktive gelbe Warnung für die Möglichkeit schwerer Regenfälle und Stürme entlang der gesamten Küstenlinie der Provinz, von einem Ende zum anderen, aufrechterhalten. Nach den von Hidrosur gesammelten Daten - die vom Landwirtschaftsministerium der andalusischen Regionalregierung abhängen - wurden die höchsten Niederschlagsmengen im Gebiet der Axarquia (47 Liter in Benamargosa und Alcaucín (41,2 Liter)) und im westlichen Teil der Costa del Sol gemessen: in Ojén sind in den letzten 12 Stunden 43,6 Liter gefallen. Und das alles in einer Nacht mit starken Winden, die besonders Gemeinden wie Mijas - in La Cala sind mehrere Lichterbögen umgefallen - oder Fuengirola getroffen haben, wo die starken Böen Bäume umgestürzt und mehrere Container umgeworfen haben.

Mehr zum Thema

Sturm hat in der Nacht zum Dienstag rund dreißig Zwischenfälle in der Provinz Málaga verursacht

Sturm hat in der Nacht zum Dienstag rund dreißig Zwischenfälle in der Provinz Málaga verursacht

Wasserhose schleudert Boote in die Luft und zerstört Weihnachtsschmuck in La Cala de Mijas

Wasserhose schleudert Boote in die Luft und zerstört Weihnachtsschmuck in La Cala de Mijas

In der Aemet-Warnung wurde darauf hingewiesen, dass sowohl die westliche Costa del Sol und Málaga als auch die Gebiete Guadalhorce und Axarquia ab Mitternacht die stärksten Niederschläge erhalten würden, mit der Möglichkeit konzentrierter Regenfälle von bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Zwischen zwei und drei Uhr nachts war einer der Höhepunkte des Phänomens.

Temperatur- und Niederschlagsvorhersagen

Die gelbe Alarmstufe wurde am Dienstagmorgen um sieben Uhr aufgehoben. Ab Mittag bleibt der Himmel bewölkt, aber das Niederschlagsrisiko wird auf ein Minimum reduziert. Die Temperaturen werden in der Hauptstadt in einem engen Bereich zwischen 12 Grad Minimum und 16 Grad Maximum bleiben. Der Wind wird aus westlicher/nordwestlicher Richtung wehen. Für den Rest der Woche werden keine nennenswerten Niederschläge mehr erwartet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 125. Jahrestag des Untergangs der deutschen Korvette SMS Gneisenau in Málaga: das Programm am Dienstag
  2. 2 Mijas nennt Datum für Eröffnung des größten Stadtparks Andalusiens
  3. 3 Málaga verwirft große Müllverbrennungsanlage
  4. 4 Algarrobo Costa lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt
  5. 5 Ausstellung in Torrox: Weihnachtskrippen der besonderen Art %u2013 jedes Stück ein Unikat
  6. 6 Urteilstext im Fall von Spaniens ehemaligem Generalstaatsanwalt García Ortiz veröffentlicht
  7. 7 Magisches Fest im Schein der Fackeln in Casarabonela
  8. 8 Fünf Jahre Donkey Dreamland in Mijas: Weihnachtsmarkt am Samstag
  9. 9 Kurzer, aber eindrucksvoller Aufstieg zur Escarihuela-Kapelle in der Serranía de Ronda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Sturmtief Emilia hinterlässt in Teilen der Provinz Málaga mehr als 40 Liter Niederschlag

Sturmtief Emilia hinterlässt in Teilen der Provinz Málaga mehr als 40 Liter Niederschlag