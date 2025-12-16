Sturmtief Emilia hinterlässt in Teilen der Provinz Málaga mehr als 40 Liter Niederschlag

Chus Heredia Málaga Dienstag, 16. Dezember 2025 | Aktualisiert 10:27h. Teilen

Die letzten Ausläufer des Sturms Emilia, der seit dem Wochenende über weite Teile Spaniens hinweggezogen ist, waren heute früh in Málaga zu spüren. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat bis 7 Uhr morgens eine aktive gelbe Warnung für die Möglichkeit schwerer Regenfälle und Stürme entlang der gesamten Küstenlinie der Provinz, von einem Ende zum anderen, aufrechterhalten. Nach den von Hidrosur gesammelten Daten - die vom Landwirtschaftsministerium der andalusischen Regionalregierung abhängen - wurden die höchsten Niederschlagsmengen im Gebiet der Axarquia (47 Liter in Benamargosa und Alcaucín (41,2 Liter)) und im westlichen Teil der Costa del Sol gemessen: in Ojén sind in den letzten 12 Stunden 43,6 Liter gefallen. Und das alles in einer Nacht mit starken Winden, die besonders Gemeinden wie Mijas - in La Cala sind mehrere Lichterbögen umgefallen - oder Fuengirola getroffen haben, wo die starken Böen Bäume umgestürzt und mehrere Container umgeworfen haben.

In der Aemet-Warnung wurde darauf hingewiesen, dass sowohl die westliche Costa del Sol und Málaga als auch die Gebiete Guadalhorce und Axarquia ab Mitternacht die stärksten Niederschläge erhalten würden, mit der Möglichkeit konzentrierter Regenfälle von bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Zwischen zwei und drei Uhr nachts war einer der Höhepunkte des Phänomens.

Temperatur- und Niederschlagsvorhersagen

Die gelbe Alarmstufe wurde am Dienstagmorgen um sieben Uhr aufgehoben. Ab Mittag bleibt der Himmel bewölkt, aber das Niederschlagsrisiko wird auf ein Minimum reduziert. Die Temperaturen werden in der Hauptstadt in einem engen Bereich zwischen 12 Grad Minimum und 16 Grad Maximum bleiben. Der Wind wird aus westlicher/nordwestlicher Richtung wehen. Für den Rest der Woche werden keine nennenswerten Niederschläge mehr erwartet.