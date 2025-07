Schlag gegen den Anabolika-Handel an der Costa del Sol: zwei Männer verhaftet und 78.000 Packungen beschlagnahmt

Irene Quirante Málaga Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Die Nationalpolizei hat einen großen Schlag gegen den Handel mit Anabolika in der Provinz Málaga geführt. Bei der Aktion, die begann, nachdem die Ermittler feststellten, dass Marihuana per Post verschickt wurde, wurden in den Städten Ojén, Marbella und Estepona rund 78.000 Packungen mit Anabolika beschlagnahmt.

Die beschlagnahmten Packungen mit mehr als einer Million Anabolika-Pillen haben auf dem Schwarzmarkt einen geschätzten Verkaufspreis von rund drei Millionen Euro. Nach Angaben der Provinzpolizei von Málaga wurden im Zusammenhang mit diesen Vorfällen zwei Männer im Alter von 65 und 41 Jahren festgenommen, die sich bereits auf Anordnung der Justizbehörde in Haft befinden.

Die Ermittlungen begannen eigentlich im Rahmen einer Untersuchung zum Drogenhandel, nachdem die Anti-Drogen-Einheit UDYCO-Costa del Sol festgestellt hatte, dass Marihuana in Paketen versteckt verschickt wurde. Das Ziel dieser Pakete war hauptsächlich Bremen (Deutschland)..

Nachdem sie eine dieser Sendungen abgefangen hatten, konnten die Ermittler die Person identifizieren, die dafür verantwortlich war, die Pakete bei den Versandunternehmen abzugeben. Zuvor war er angeblich auch für das Sammeln der Substanz und deren Aufbereitung in Lagerräumen verantwortlich, die er als «Kinderzimmer» zum Verstecken der Drogen nutzte.

Das Marihuana hingegen wurde ihm von einem anderen Mann zur Verfügung gestellt, der nach Angaben der Ermittler für die Beschaffung der Drogen und der Ortungsgeräte verantwortlich war.

Die Ermittler entdeckten, dass beide Personen hinter drei Lieferungen pro Tag steckten, die 30 Kilogramm Marihuana enthielten und deren endgültige Bestimmungsorte nordeuropäische Länder waren, vor allem Deutschland und Polen, wo der Preis für diese Substanz viel höher ist.

So stießen die Ermittler bei den Durchsuchungen in den Städten Ojén, Marbella und Estepona auf das zweite illegale Geschäft der Verdächtigen, das ebenfalls dem Handel mit Anabolika gewidmet sein soll. Im Einzelnen fanden sie 78.528 Behälter mit 1.774.300 Dosen dieser Substanzen im Wert von über drei Millionen Euro. Außerdem beschlagnahmten sie zwei Kilogramm Kokain, 43 Kilogramm Marihuana, 60 Kilogramm Haschisch und mehr als 53.000 Euro in bar.

Die beiden an dem Vorfall beteiligten Männer im Alter von 65 und 41 Jahren wurden vor Gericht gestellt und in Untersuchungshaft genommen.