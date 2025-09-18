Teilen

Gilt wirklich noch das Sprichwort 'Reden ist Silber, Schweigen ist Gold', wenn mit Argumenten, die nicht mehr logisch sind, Leute im Gazastreifen dem Tode ausgeliefert werden, auch weil sie ihre Terroristen in ihrem verbrecherischen Treiben unterstützt haben? Wer von uns in der DDR aufwuchs weiß, was 'relative Sicherheit' bedeutet. Solange man nicht als systemgefährdend erkannt wurde, lebte man dort 'relativ sicher'. Ähnliche Lebensbedingungen findet man in den muslimischen 'Reichen'.

Die jetzt von Netanjahu zu verantwortenden Massaker unter der Zivilbevölkerung kann man aber nicht mehr unter dem Deckmantel des 'Rechtes der Juden' aus deutscher historischer Verantwortung verstecken und schweigend hinnehmen. Wer sich zum humanistischen Teil der Menschheit zählt, muss zumindestens jetzt seine Stimme erheben und Einhalt fordern.

Die Gewalttaten in Gaza müssen beendet werden! Den Palästinensern muss ein Staatsgebiet zuerkannt werden, wo sie in Ruhe und Frieden mit Unterstützung der Vereinten Nationen ihren eigenen Staat aufbauen können, und jeder, der wie die ultraorthodoxen Juden versucht, ihnen weiterhin ihr Land zu stehlen, muss die geballte Kraft der Völkergemeinschaft zu spüren bekommen! Sicher, die politischen und vor allem die wirtschaftlichen Zwänge sind groß und die daraus resultierende Gemengelage äußerst komplex.

Wenn aber in der nationalen wie internationalen Politik nicht Prioritäten gesetzt werden, die zu allererst von der Unantastbarkeit einmal völkerrechtlich anerkannter Grenzen und die Lösung von Interessenkonflikten nur auf diplomatischem Wege ausgehen, wird das Leid der Völker auf dieser Welt kein Ende finden! Auch Machthaber wie Xi Jinping, Donald Trump, Wladimir Putin und andere Despoten hören auf die Signale der anderen Völker. Wir sind das Volk, dessen Stimme lauter werden muss!