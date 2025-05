Alhaurín el Grande eröffnet seinen ersten Hundepark

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Vergangene Woche wurde in Alhaurín El Grande der erste Hundepark der Gemeinde von Bürgermeister Anthony Bermúdez offiziell eröffnet. Die neue, mehr als 2.000 Quadratmeter große Einrichtung befindet sich im Bereich des Parque de la Libertad und ist an allen Tagen der Woche von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Die für Tierwohl zuständige Stadträtin, Teresa Sánchez, erklärte, dass «dieser Park schon seit langem von den Anwohnern, die einen sicheren und artgerechten Bereich für ihre Vierbeiner suchten, gefordert wurde. Zudem hob sie hervor, dass man bei der Ausarbeitung des Projektes auf Berater wie das Team K9 und Tierschutzvereinigungen wie Alma de Cuatro Patas zurückgegriffen habe, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit der Einrichtung zu garantieren.

Dieser moderne Hundepark bietet eine Reihe an Serviceleistungen, die auf das Wohlbefinden der zwei- und vierbeinigen Nutzer ausgerichtet sind. Das eingezäunte Gelände verfügt über einen Agility Parcours, Schattenbereiche, Trinkstellen, Hunde-WC und Mobiliar. Zudem wurden zwei Bereiche – einer für große und ein anderer für kleine Hunde – eingerichtet, damit sich alle sicher und wohl fühlen können. Zur Eröffnung wurden verschiedene Aktivitäten veranstaltet, um die neue Einrichtung bekannt zu machen. So bot die Hundeeinheit der Lokalpolizei eine Vorführung der Fähigkeiten ihrer Spürhunde. Verschiedene Einrichtungen und Geschäfte wie Petly, Doog Housee oder die Tierschutzvereinigung Alma de Cuatro Patas schlossen sich dem Fest an und bauten Informationsstände auf und verteilten kleine Geschenke wie Hygienebeutel, Flaschen zur Reinigung von Urinlachen oder Snacks für die Tiere. Bürgermeister Anthony Bermúdez schloss den Eröffnungsakt, indem er die soziale und symbolische Dimension dieser neuen Infrastruktur, in die die Stadt 80.000 Euro investiert hat, hervorhob: «Wir weihen mehr als nur einen Hundepark ein. Dieser Platz steht für das Engagement von Alhaurín el Grande für die Achtung der Tiere, das Zusammenleben der Bürger und die Schaffung eines integrativen und nachhaltigen städtischen Umfelds».