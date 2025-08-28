Eine faszinierende Reise durch die Weinkultur Andalusiens und Málagas

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

«Zeer lekker» (Sehr lecker) waren die am meisten wiederholten Worte der Weinprobe, bei der eine Gruppe junger Niederländerinnen im Restaurant Bottega in Málaga andalusiche Weine aus Huelva, Cádiz und Málaga verkostete. Auch die zweite, ebenfalls aus den Niederlanden stammende Gruppe junger Frauen, die sich für eine Kostprobe von Weinen aus Málaga entschieden hatte, war von den kredenzten Tropfen sichtlich angetan.

Der an der London Wine Academy ausgebildete Sommelier Ron Haarman, der dieses Projekt vor einigen Jahren startete, vermittelt auf sehr unterhaltsame Weise seine Passion für die Weinkultur. Seine Leidenschaft für edle Tropfen hat eine lange Geschichte. Schon als Jugendlicher weckte ein befreundeter Weinliebhaber in ihm das Interesse für Weine und im Laufe der Jahre bemühte er sich, seine Kenntnisse rund um den Wein ständig zu erweitern. Im Jahr 2000 kam der gebürtige Holländer auf der Suche nach einem Wohnort in Andalusien nach Málaga. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Berater für Unternehmenskommunikation und Medientrainer kannte er die Stadt schon, die damals wenig Attraktionen zu bieten hatte. Doch ihm gefiel diese «reizvolle spanische Oase am Meer, mit wohl den meisten Bars und Restaurants per cápita weltweit», wie ihm damals schien. Und als Weinliebhaber begann Haarman die lokale Produktion zu durchforsten und entdeckte seine Liebe für die hiesigen Tropfen. Ebenso wie die Stadt selbst waren auch die Weine der Provinz damals über den Muskatellerwein hinaus international nur wenig bekannt. Doch mit der zunehmenden touristischen Bedeutung Málagas wuchs auch das Interesse an den hier produzierten Weinen, die zudem in den letzten Jahrzehnten, wie Haarman versichert, «eine qualitative und quantitative Verbesserung» erfahren haben. Diese Vielfalt sowohl an traditionellen als auch an ultramodernen Weinen der Provinz begeisterte den holländischen Weinliebhaber. Sein Bestreben, diese Weine ins Rampenlicht zu stellen und sein Wissen mit anderen zu teilen, bewegte ihn im Jahr 2012 zur Eröffnung der Weinbar Cataa im Zentrum Málagas. Hier veranstaltete er geführte Weinproben, um seine Leidenschaft für die Weine der Region den Bewohnern und Besuchern der Stadt zu vermitteln. Das Barprojekt scheiterte letztendlich, da es sich nicht mit seiner hauptberuflichen Tätigkeit, durch die er viel durch Europa reisen muss, unter einen Hut bringen ließ.

i www.malagawinetours.com, E-Mail haarman@mediawaves.nl oder Whatsapp +34 622 192 019.

Nähere Information: www.malagawinetours.com, E-Mail haarman@mediawaves.nl oder Whatsapp +34 622 192 019.

Nun hat er dieses Projekt mit der Vinothek Bottega als Verbündetem wieder in Form der Malaga Wine Tours und Malaga Wine Guide aufleben lassen. So werden Weinproben in verschiedenen Formaten angeboten. Die '¡Malaga Wines Wow!', von der allein im Monat August 20 mit rund 350 Teilnehmern veranstaltet wurden, schlägt alle Rekorde und illustriert das steigende Interesse an den Weinen Málagas. Bei dieser Aktivität, die auf Spanisch, Englisch und Holländisch angeboten wird, werden acht verschiedene Weine von trockenem und süßem Muskateller, über Weiß-, Rosé- bis hin zu Rotweinen unterschiedlicher Reife mit dazu passenden Tapas verkostet.

Neben den Grundtechniken zur Bewertung eines Weines erfahren die Teilnehmer auch allerlei interessante Details über den Anbau und die Traubenverarbeitung sowie die Besonderheiten der Weinherstellung in der Provinz Málaga. Neben dieser auf Málaga-Weine spezialisierten Aktivität können auch individuell gestaltetete Weinproben gebucht werden. Beliebt sind auch die Weintouren, bei denen jeweils zwei Bodegas der Region besucht werden und die Weine direkt vor Ort gekostet werden. In beiden Fällen ist es eine unvergessliche Erfahrung für diejenigen, die ihre Kenntnisse der Weinkultur im Allgemeinen und der Weintradition Málagas im Besonderen kennenlernen möchten.