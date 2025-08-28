Restaurant Los Delfines hat bis zu 75 Gerichte auf der Speisekarte

JUAN SOTO MÁLAGA. Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Los Delfines hat sich endgültig in die Herzen und Gaumen der Malagueños gekocht. Die beliebte Sandwichbar im Viertel Capuchinos wurde bei den Just Eat Awards 2024 zum besten Fast-Food-Restaurant Südspaniens gekürt und ist sowohl für Einheimische als auch für Besucher ein Muss.

Das Lokal befindet sich in der Alameda de Barceló 16 und ist mit allerlei Motiven der Bruderschaften dekoriert. Es wird von Francisco Arcas und Sandra Ruiz geführt, einem Paar, das das Lokal seit September 2022 betreibt, nachdem die früheren Besitzer in Rente gegangen sind. Obwohl das Lokal bereits seit 1996 in der Gegend besteht, haben die beiden ihm einen neuen Stempel aufgedrückt und sich eine treue Kundschaft erobert.

Los Delfines ist ein auf Camperos spezialisiertes Restaurant, in dem die drei 'b' (bueno, bonito y barato – gut, schön und günstig) den Ausschlag geben. Sandra ist für die Küche zuständig und Francisco für die Bestellungen. «Der Preis war ein Wendepunkt für das Geschäft», räumt Letzterer ein. Zum großen Teil wurde die Auszeichnung von den Kunden selbst, die ihre positiven Bewertungen über die App abgegeben haben, vergeben.

Die Speisekarte dieses gut besuchten Lokals umfasst Salate, Bocadillos, Pepitos, Camperos, Hamburger, Hot Dogs, Crestas und die Spezialität Delfipollo. Insgesamt gibt es bis zu 75 Gerichte. Obwohl alle Gerichte unterschiedlich sind, sprechen die Verantwortlichen von der «geheimen Zutat», die den Unterschied ausmacht: eine hausgemachte Alioli, die sie mit gutem Olivenöl und reichlich Knoblauch zubereiten.

Zu den beliebtesten Gerichten gehört der Delfipollo, ein Campero mit Hähnchenbrust, Tomate, Salat und Alioli, der mit weiteren Zutaten wie Schinken, Käse oder Roquefort ergänzt werden kann. Der Delfipollo kostet in der Grundausführung 5,10 Euro.

In Los Delfines werden bis zu elf verschiedene Arten von Camperos zubereitet, alle mit einer Basis aus Schinken, Käse, Tomate, Salat, Alioli und Ketchup. Von klassischen bis hin zu originellen Varianten mit Foie gras, Sardellen oder Tortilla und gegrilltem Lendenstück. Die Preise liegen zwischen 3,60 und 5,20 Euro.

Francisco erklärt, dass ein weiteres Geheimnis darin besteht, dass nur frische Zutaten und Produkte aus der Region verwendet werden. Unter anderem erwähnt er die Metzgerei Juanma in Cruz de Humilladero, die jeden Tag Hamburger und Spieße zubereitet, damit diese so frisch wie möglich sind.