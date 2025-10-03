Zwei Köche aus Málaga bei den The Best Chef Awards ausgezeichnet

Juan Soto Málaga Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Málaga ist in den Olymp der Küche aufgestiegen, dank zweier Köche aus Málaga, die in und außerhalb der Provinz triumphieren. Die Chefköche Dani García und Benito Gómez, Inhaber der Restaurants Smoked Room (Madrid) und Bardal (Ronda), wurden bei den The Best Chef Awards ausgezeichnet, die Exzellenz und Kreativität in der Restaurantwelt würdigen.

Der aus Málaga stammende Dani García (dessen Restaurant zwei Michelin-Sterne hat), hat zwei Messer im Guide erhalten, was bedeutet, dass seine Küche erstklassig ist, während der Chefkoch aus Ronda (ebenfalls mit zwei Sternen) eines erhalten hat, was bedeutet, dass seine Küche ausgezeichnet ist.

Der Preis zeichnet richtungsweisende Köche in der Weltgastronomie aus. Die Auszeichnungen basieren auf dem Messersystem, von eins bis drei, je nach der höchsten erreichten Punktzahl. In dieser Ausgabe haben 126 Köche aus der ganzen Welt die höchste Auszeichnung mit drei, 236 mit zwei und 421 mit eins erhalten.

Benito Gómez erklärte nach der Entgegennahme des Preises: «Dieser Preis ist nicht nur eine persönliche Anerkennung, sondern auch für das gesamte Team und die ständige Arbeit, die wir leisten».

Das Team von Dani García versicherte seinerseits, dass wir mit dieser Anerkennung «weiterhin Grenzen überschreiten, indem wir uns in die Liste der The Best Chef Awards als weltweite Referenz in der Gastronomie einreihen».

In der diesjährigen Ausgabe sind 56 spanische Köche vertreten. Unter ihnen sind die andalusischen Köche Ángel León von Aponiente (Cádiz), Juanlu Fernández von Lú Cocina y Alma (Jerez de la Frontera), Paco Morales und Paola Gualandi von Noor (Córdoba), Pedro Sánchez von Bagá (Jaén).

Bei der diesjährigen Ausgabe wurde zum zweiten Mal in Folge der Däne Rasmus Munk, Küchenchef im Alchemist (Kopenhagen), zum besten Koch der Welt gewählt, gefolgt von der Slowenin Ana Roš (Hiša Franko) und dem Inder Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai).