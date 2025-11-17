Feijóo ernennt Pérez Llorca zum Nachfolge-Kandidaten für Mazón als Präsident der Regierung von Valencia

EFE VALENCIA. Montag, 17. November 2025 Teilen

Der Vorsitzende der Volkspartei (PP), Alberto Núñez Feijóo, gab bekannt, dass Juan Francisco Pérez Llorca, Sprecher der PP im Regionalparlament von Valencia (Les Corts Valencianes), als Kandidat seiner Partei für die Nachfolge von Carlos Mazón als Präsident der Regionalregierung von Valencia (Generalitat Valenciana) antritt.

In einer Erklärung wies die PP darauf hin, dass die PP-Regionalgruppe der Region Valencia diese Entscheidung offiziell Vox sowie den übrigen im Regionalparlament von Valencia vertretenen Fraktionen mitteilen wird.

Nach Bekanntgabe seiner Ernennung bedankte sich Pérez Llorca für das Vertrauen und fügte in einer Nachricht auf X hinzu, dass er «die Herausforderung annimmt, eine Mehrheit zu erreichen, deren Fokus auf der Erholung und dem Wiederaufbau der Comunitat Valenciana liegt».

Der Politiker der Volkspartei fügte hinzu, dass nun eine Phase des Dialogs beginne, die er «mit Ernsthaftigkeit, Strenge und stets unter Priorisierung der Bedürfnisse der Valencianer» angehen werde – in Bezug auf die Verhandlungen mit Vox, deren Stimmen im Regionalparlament von Valencia notwendig sind, um einen neuen Präsidenten der Regionalregierung zu wählen.

Der noch geschäftsführend amtierende Präsident Carlos Mazón versicherte, Pérez Llorca sei «ein außergewöhnlicher Kandidat» für seine Nachfolge an der Spitze der Generalitat. Die Sprecherin der valencianischen Regierung, Susana Camarero, erklärte, er sei «der ideale Kandidat», um Carlos Mazón zu ersetzen.

Opposition fordert Neuwahlen

Seitens der Opposition betrachtet die Generalsekretärin der PSPV-PSOE, Ministerin Diana Morant, Juan Francisco Pérez Llorca als «Komplizen» von Carlos Mazón und hat Neuwahlen als «einzigen Ausweg aus der von der PP verursachten Krise» gefordert.

Der Generalsekretär der PP, Miguel Tellado, hat die Provinzpräsidenten angerufen, um ihnen die Entscheidung der nationalen Parteiführung mitzuteilen, die von allen dreien einstimmig unterstützt wurde.

In einer Pressekonferenz im Kongress erklärte die Sprecherin der Volkspartei im Unterhaus, Ester Muñoz, dass man in der PP «sehr ruhig und sehr zufrieden» sei, dass Valencia so bald wie möglich eine Regierung haben werde, die den Wiederaufbau fortsetzen könne.

Zu den Kontakten mit Vox und der Bekanntgabe der Wahl von Pérez Llorca sagte Muñoz, dass zunächst die PP intern informiert worden sei, dann die Bürger und als Nächstes die von Santiago Abascal geführte Partei.»Wenn wir mit Vox verhandeln müssen, ist es normal und logisch, dass wir Vox anrufen, um mit ihnen zu verhandeln», erklärte Muñoz und forderte sie auf, ruhig zu bleiben, da der Anruf kommen werde.

Zu möglichen Zugeständnissen an Vox, die den Schlüssel für die Nominierung von Pérez Llorca in der Hand halten, sagte Muñoz, dass es zu keinen anderen Entwicklungen kommen werde als denen, die bereits in den Verhandlungen zwischen den Regionalregierungen von Vox und PP zu beobachten waren.