Felipe VI. erklärt 'Las Meninas' von Velázquez

In einer überraschenden Intervention in den sozialen Netzwerken nahm König Felipe VI. Dienstag letzter Woche an einer der Live-Shows teil, die das Prado-Museum jeden Morgen vor der Öffnung für die Öffentlichkeit (von 9.50 bis 10 Uhr) auf seinem Instagram-Account anbietet, um einige der Juwelen, die es hütet, bekannt zu machen. Nach 999 Posts (in denen Persönlichkeiten aus allen Bereichen, von Juan Luis Arsuaga bis Leonor Watling oder Lorenzo Caprile, ein Werk der Kunstgalerie kommentieren), lud der Prado den Monarchen ein, den 1.000. zu begehen. In diesem Fall mit Fokus auf 'Las Meninas', «eines der emblematischsten Werke der Sammlung und eines der meistbesuchten», erklärt der König im Video.

Die Botschaft von Don Felipe wurde einige Tage zuvor im neuen Studio des Zarzuela-Palasts aufgezeichnet. Auf der Leinwand erschien das Gemälde von Velázquez aus dem Jahr 1656. Vor dem Meisterwerk stehend, erinnerte seine Pose an die eines Fernsehmoderators.

In Anzug und roter Krawatte lässt der König die Szene des Gemäldes Revue passieren und erklärt, wer die Personen sind. Von Velázquez selbst, «der sich auf dem Gemälde verewigt hat, während er es malte», bis hin zur Infantin Margarita, die von den Meninas flankiert wird und «buchstäblich strahlt, weil Velázquez sie in Licht taucht und zur Protagonistin macht». Er beschreibt auch die Könige Felipe IV. und Maria Anna von Österreich, die in einem kleinen Spiegel zu sehen sind, sowie Mari Bárbola und einen jungen Hofnarren, «der mit einem kleinen Tritt eine schläfrige Dogge zu wecken scheint – eine schelmische Geste, die den Ernst des Augenblicks durchbricht». Als «Kuriosität» bezeichnet der König auch, dass das rote Kreuz des Santiago-Ordens, das Velázquez auf der Brust trägt, ursprünglich nicht auf dem Gemälde zu sehen war. «Man nimmt an, dass es später hinzugefügt wurde, vielleicht von Velázquez selbst, nachdem er zum Ritter geschlagen worden war», bemerkt er.

Für Felipe ist es «klar, dass 'Las Meninas' viel mehr als ein Gemälde ist, denn Velázquez versetzt uns mitten in die Szene und lädt uns ein, nachzudenken und zu entschlüsseln, was in diesem Moment geschieht. Er gibt uns keine Antworten, sondern lässt uns mit vielen Fragen zurück, und diese Freiheit der Interpretation ist eine der Stärken seines Werks», sagte er, bevor er sich dankend verabschiedete und uns einlud, «weiterhin die Museen zu besuchen und zu genießen».

Interessant ist, dass der König Details eines Gemäldes beschreibt, das seine Wurzeln in seinem eigenen Stammbaum hat. Felipe VI. stammt vom Habsburger Felipe IV. und dessen erster Frau Elisabeth von Bourbon ab. Ihre Tochter, Infantin María Teresa (ältere Schwester der Infantin Margarita, die auf dem Gemälde zu sehen ist), heiratete Ludwig XIV. und deren Enkel, Philipp von Anjou, als Felipe V. der erste Bourbone auf dem spanischen Thron wurde. Von ihm erbte er seinen Namen und führte die königliche Reihe fort.