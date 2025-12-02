Polizei durchsucht spanischen Ölkonzern Biomar wegen Steuerbetrugs in Höhe von 280 Millionen Dollar

Mateo Balín Madrid Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Ein Gericht der Audiencia Nacional genehmigte am Dienstag die Verhaftung von drei Personen und ordnete neun Durchsuchungen an, eine davon am Sitz eines ölkonzerns, im Rahmen eines neuen Verfahrens, das wegen eines mutmaßlichen Steuerbetrugs in Höhe von 280 Millionen Euro eröffnet wurde. Die Beamten der Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) haben die Büroräume der Madrider Muttergesellschaft von Biomar Oil durchsucht, einem Unternehmen, das sich seit Juli 2024 im Insolvenzverfahren befindet und seither von einem Handelsgericht in Barcelona interveniert wird.

Das vom Richter Antonio Piña, dem Leiter des Zentralen Gerichts der sechsten Instanz, eröffnete Verfahren unterliegt der Geheimhaltung, obwohl aus Justizkreisen verlautet, dass es sich bei den untersuchten Straftaten um kriminelle Vereinigung, Geldwäsche, Verstoß gegen die Staatskasse und Urkundenfälschung handelt. Obwohl alle Fälle, die bei der Audiencia Nacional im Zusammenhang mit dem millionenschweren Kraftstoffbetrug untersucht werden, von der UCO der Guardia Civil bearbeitet werden, hat in diesem Fall die UDEF der Nationalpolizei die Ermittlungen im Fall Biomar Oil übernommen. Eine Entscheidung, die die Aufmerksamkeit der befragten Quellen auf sich gezogen hat. Die drei Verhafteten werden am Mittwoch den Gerichten vorgeführt.

Biomar gehörte zu den Unternehmen, denen die Regierung im Oktober 2024 die Lizenz für den Betrieb von Mineralölprodukten entzogen hat. Der Grund dafür ist, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen im Bereich der Biokraftstoffe nicht nachgekommen ist. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im Juni letzten Jahres vom Finanzministerium in die Liste der größten säumigen Zahler aufgenommen, mit einer Schuld gegenüber der öffentlichen Hand von 191 Millionen, ein Betrag, der niedriger ist als die 280 Millionen, die es jetzt schätzungsweise an Mehrwertsteuer nicht gezahlt hat.

Legale Offensive

Die Anwälte von Biomar Oil, die zur Investmentgruppe TCM mit Sitz in Madrid gehören, haben die Einstellung ihrer Tätigkeit im Juni 2024 keineswegs akzeptiert, sondern auf dem Verwaltungsweg Einspruch gegen diesen Beschluss des Ministeriums für den ökologischen Wandel eingelegt, der ihnen nach Ansicht des Unternehmens einen Schaden in Höhe der aufgelaufenen Schulden bei den Steuerbehörden verursacht hat. Sie reichten auch eine Beschwerde gegen den stellvertretenden Generaldirektor für Kohlenwasserstoffe, José Luis Cabo, wegen angeblicher Ausflüchte ein. Dieser Fall wird vom 26. Gerichtshof von Madrid bearbeitet, der das Verfahren eingestellt hat, obwohl eine Berufung beim Provinzgericht anhängig ist.

Während dieser doppelten justiziellen Offensive ermittelte die Polizei jedoch gleichzeitig gegen den bekannten Kohlenwasserstoff-Betrug, bei dem die Mehrwertsteuer nicht abgeführt wurde. Auch eine mutmaßliche Geldwäsche-Operation durch Luxusgüter, um die nicht versteuerten Millionen Euro abzuzweigen.

Der Verwalter von Biomar Oil war Juan Antonio Molina, der das regulatorische Risiko bis zur Reaktion auf die Millionenstrafe und den Entzug der Lizenz verwalten musste. Um ihn herum standen Namen wie Virgilio Cano de Lope, gesetzlicher Vertreter des Unternehmens, dessen Treibstoffdepots sich in Malaga und Cartagena befinden und dessen Hauptsitz, der sich jetzt im Insolvenzverfahren befindet, in Barcelona ist.