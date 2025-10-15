Unicaja Málaga inszeniert in Karditsa die beiden Realitäten der Champions League (55:72)

Juan Calderón Málaga Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Der Weg von Unicaja zu einem weiteren Titel in der Basketball-Champions-League führt über Stationen wie die am Dienstag gegen Karditsa. Dort, in der griechischen Stadt, zeigte das Team die beiden Realitäten dieses Wettbewerbs in dieser Phase der Saison, mit großen Unterschieden im Niveau zwischen einigen Teams, was es für die Fans weniger interessant macht. Nachdem Unicaja in der vergangenen Woche Mersin mit 31 Punkten besiegt hatte, hatte man diesmal auch keine Probleme, Karditsa mit einem klaren Sieg (55:72) auszuschalten. Durch diesen Sieg ist das Team von Ibon Navarro alleiniger Tabellenführer der Gruppe G vor dem großen Test am Sonntag in der Liga gegen Barcelona (19 Uhr). Es war ein komfortabler und sangesfreudiger Sieg, denn kurioserweise konnten alle zwölf Unicaja-Spieler punkten.

Der Schwung und der Wille der griechischen Mannschaft stießen auf ihre Grenzen und den enormen Abstand, der sie derzeit von Unicaja trennt. Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams war vom ersten Sprung an spürbar. Aus einem 2:10-Start wurde ein 5:16, wobei die Malagueños einen Dreier nach dem anderen trafen. Durch das Fehlen von Balcerowski konnte Sulejmanovic als Fünfer spielen, aber auch das tat der Dominanz Málagas keinen Abbruch, das das erste Viertel mit 11:23 für sich entschied. Karditsas Spiel war chaotisch und nicht in der Lage, die solide Verteidigung von Unicaja zu überwinden. Das griechische Team konnte in den ersten zehn Minuten nur vier Körbe erzielen, was einen Eindruck von den Problemen vermittelt, die sie mit der Verteidigung Malagas hatten.

Die Anwesenheit von Djedovic im Quintett milderte die Schwächen von Castañeda und Duarte. Beide verlangsamten das Spiel zu sehr, zumindest im Moment, denn mit einem Übermaß an Dribblings suchten sie am Ende die komplizierteste Option, sowohl in Bezug auf das Passspiel als auch auf den Schuss, weshalb ihre Minuten nicht produktiv waren. Der Bosnier hingegen leitete die Gegenangriffe ein, war bissiger und beendete die erste Halbzeit als bester Torschütze von Unicaja neben Tillie. Karditsa ging weiterhin seiner Arbeit nach und verpasste einen Korb nach dem anderen. Als ob das nicht schon genug wäre, trafen die Gastgeber auch noch sechs von zehn Freiwürfen in der ersten Halbzeit nicht. Vor diesem Hintergrund wuchs der Vorsprung von Málaga immer weiter an, so dass Unicaja zur Halbzeit mit 20:40 fast schon der Sieger war.

Nach der Pause ließ die Effizienz von Unicaja nach, was allerdings logisch war, da Karditsa auch aggressiver agierte. Das Spiel war jedoch ein Austausch von Körben, was die Interessen der Unicaja-Mannschaft begünstigte, die ihren Zwanzig-Punkte-Vorsprung beibehielt. Duarte agierte nun prägnanter, ohne den Ball so viel zu bewegen, und das war produktiver. Kalinoski war in diesem Viertel der herausragende Spieler von Unicaja, der mit fünf Punkten in Folge in der 28. Minute den höchsten Vorsprung des Spiels zum 32:56 erzielte.

Der komfortable Vorsprung führte zu einer gewissen Entspannung in den Reihen von Málaga, wo man in der Defensive nicht mehr so streng war. Dies wirkte sich auch auf den Angriff aus, der bis zur Mitte des letzten Viertels nur fünf Punkte erzielte. Dies ermöglichte es Karditsa weiter zu punkten (45:61, 35. Minute), so dass Ibon Navarro eine Auszeit nahm, um die Situation zu korrigieren. Kalinoski sorgte mit sieben Punkten in Folge dafür, dass der 20-Punkte-Vorsprung wiederhergestellt wurde und das Spiel wieder «normal» verlief.