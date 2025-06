Aemet warnt vor «schlimmen tropischen Nächten» in Andalusien in den nächsten Tagen

Ester Requena Sevilla Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Der Juni ist mit hohen Temperaturen in Andalusien angekommen. In diesen Tagen wurden die orangenen und gelben Warnungen in der gesamten Region aktiviert, mit Temperaturen von über 42 Grad... und noch hat der Sommer nicht offiziell begonnen.

Die Hitze wird nach der Vorhersage der staatlichen Meteorologischen Agentur Aemet mindestens bis Mittwoch andauern, dann könnte eine neue Dana ankommen. Aber vorher hat Aemet eine wichtige Warnung für Andalusien herausgegeben. «Wir werden schlimme tropische Nächte bekommen», erklärte Juan de Dios del Pino, der Abgeordnete von Aemet in Andalusien.

Mit anderen Worten: In diesen Tagen sind in Andalusien tropische Nächte zu erwarten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius sinken, obwohl es Juni ist.

Am heutigen Montag gilt in Córdoba, Jaén und Granada erneut eine gelbe Hitzewarnung, da Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet werden. In Jaén und Granada wird Aemet außerdem eine gelbe Warnung vor Stürmen aussprechen, die von starken Windböen begleitet sein können. Nach Angaben von Europa Press wird diese Situation zwischen 12 und 24 Uhr in den Regionen Granada, Guadix und Gaza sowie in den Regionen Jaén, Cazorla und Segura, aufrechterhalten.

Darüber hinaus wird in Cádiz zwischen 21 und 3 Uhr morgens vor starken Windböen entlang der gesamten Küste gewarnt. Der Wind wird mit 50 bis 61 Stundenkilometern (Stärke 7) westlich von Tarifa und vor der Küste südlich von Trafalgar aus östlicher Richtung wehen.