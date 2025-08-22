In Andalusien sind heute Schauer zu erwarten

Juan Soto Málaga Freitag, 22. August 2025 Teilen

Der abrupte Wetterumschwung, den die Region in den letzten Stunden erlebt hat, mit einem allgemeinen Temperaturrückgang, wird auch in Andalusien die ersten Schauer bringen. Dies hat zumindest der staatliche Wetterdienst (Aemet) angekündigt, der für diesen Freitag «Schauer, die im äußersten Osten von Gewittern begleitet sein können», vorhersagt.

Für den heutigen Tag wird ein teilweise bewölkter oder klarer Himmel vorhergesagt, wobei es an der Mittelmeerküste und an der Küste von Cádiz zeitweise zu niedrig hängenden Wolken und Küstennebel kommen kann. Im östlichen Teil Andalusiens hingegen wird es «im Laufe des Tagesverlaufs Bewölkung mit vereinzelten Schauern am Nachmittag geben, die gelegentlich von Gewittern begleitet sein können, die eher in den Gebirgen auftreten». Die Tiefsttemperaturen bleiben unverändert; die Höchsttemperaturen werden an den Mittelmeerküsten sinken und in den übrigen Gebieten ansteigen. Leichte, wechselnde Winde, an der Mittelmeerküste vorwiegend aus östlichen Richtungen.

Laut der Vorhersage der Wetteragentru (Aemet) gilt am Freitag in acht Provinzen eine aktive Warnung vor Niederschlägen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter (l/m2), Stürmen und Wellen.

Insbesondere wird vor Regen und Sturm in Alicante und Valencia (Region Valencia), Murcia (Altiplano de Murcia), Albacete (Kastilien-La Mancha) sowie Mallorca und Menorca (Balearen) gewarnt.

Für Barcelona und Tarragona (Katalonien) gilt eine Regenwarnung, für Gerona (Katalonien) eine Warnung vor Wellengang und für Pontevedra (Galicien) vor Hitze.

Die AEMET prognostiziert für diesen Freitag im größten Teil des Landes stabiles Wetter, obwohl im Osten Kataloniens und auf den Balearen weiterhin Instabilität herrscht, mit bewölktem oder bedecktem Himmel und Regenfällen mit Gewittern, die an den Küsten Kataloniens in den frühen Morgenstunden und später auf Mallorca und Menorca örtlich stark ausfallen können. Auch im nördlichen Drittel der Halbinsel bleibt der Himmel in weiten Teilen bewölkt, und im Kantabrischen Meer und in den Pyrenäen wird leichter Regen erwartet.