Andalusien verzeichnet in diesem Jahr bisher 561 Brände mit 3.784 Hektar verbrannter Fläche

José Luis Piedra Dienstag, 19. August 2025

In diesem Jahr gab es mehr Waldbrände in Andalusien, aber mit begrenzten Auswirkungen auf die betroffene Fläche. Dies ist die Bilanz, vom andalusischen Brandschutzprogramm Plan Infoca vorgelegt wurde und die zu diesem Zeitpunkt des Sommers, der Zeit mit dem höchsten Risiko, die Wirksamkeit dieses Systems unterstreicht, dessen Funktionsweise und Ergebnisse sich jedes Jahr verbessern, sodass es mittlerweile zu einem Referenzsystem für andere Regionen geworden ist.

In diesem Jahr wurden bisher mehr Brände registriert, aber die Fläche, die den Flammen zum Opfer gefallen ist, ist nicht im gleichen Verhältnis gewachsen. Bis zum 12. August führte Infoca in Andalusien 561 Einsätze in Waldgebieten durch, die dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte größtenteils im Keim erstickt werden konnten.

Konkret betrafen 452 Brände eine Fläche von weniger als einem Hektar, was 82 Prozent entspricht. Bei weiteren 109 Bränden war die Fläche jedoch viel größer. Alle diese Brände haben in diesem Jahr eine Fläche von 3.784 Hektar zerstört, von denen nur 17,2 Prozent (651 Hektar) bewaldet waren, während der Rest (3.133 Hektar) aus Buschland bestand.

Im Zeitraum von Januar bis August 2024 war die Zahl der Eingriffe mit 366 geringer, während die betroffene Waldfläche 3.514 Hektar betrug, davon 293 Hektar Wald und 3.209 Hektar Buschland.

Im Vergleich zum Vorjahr sind das 270 Hektar mehr, die 2025 von den Flammen verschlungen wurden, aber mit einer begrenzten Ausdehnung, wenn man die steigende Zahl der Brände berücksichtigt, 195 Brände mehr als im Jahr 2024.

Trotz der zahlreichen Brände in Andalusien in diesem Sommer kann die Region angesichts der Tragödie, die Gemeinden wie Galicien, Kastilien-León und Extremadura mit mehr als 100.000 Hektar verbranntem Land und unkontrollierten Bränden erleben, aufatmen.

Die letzte Woche war für Infoca eine intensive Woche mit fast einem Dutzend aktiver Brände, von denen der jüngste an der Küste von Tarifa bei Cádiz am schlimmsten war, wo fast 1.500 Menschen evakuiert werden mussten und die ersten Ermittlungsergebnisse auf Brandstiftung hindeuten.

Die Brände reißen nicht ab. Gestern brachen zwei weitere Brände aus, von denen einer in einem Ort in der Nähe der Stadt Bonares in der Region Condado de Huelva stabilisiert werden konnte und noch immer Boden- und Lufteinsatzkräfte tätig sind.

Infoca-Fachleute waren gestern auch im Einsatz, um die Flammen eines anderen Brandes in der Stadt Albanchez de Mágina in Jaén zu löschen.

Infoca verfügt über 4.700 Fachleute, deren Arbeit durch umfangreiche materielle und technologische Mittel unterstützt wird, die in diesem Jahr durch Drohnen und künstliche Intelligenz weiter verbessert wurden. Der Einsatz umfasst 119 schwere Fahrzeuge, darunter elf Tankwagen und 108 Löschfahrzeuge.

Das Einsatzkommando verfügt außerdem über 40 Luftfahrzeuge, davon 36 der Regionalregierung, bestehend aus 23 Hubschraubern und 13 Flugzeugen, sowie einen Hubschrauber von Enresa und drei staatliche Flugzeuge, zwei Hubschrauber und ein Amphibienflugzeug. Der Bodeneinsatz wird durch zwei mittelschwere Hubschrauber und zwei Frachtflugzeuge am Boden unterstützt.