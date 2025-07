In Andalusien werden bereits Fälle der neuen Variante des Coronavirus registriert

Die Impfstoffwirksamkeit soll laut WHO auch bei der neuen Corona-Variante Stratus erhalten bleiben.

Der andalusische Gesundheitsdienst (SAS) hat in der Region bereits Fälle der neuen Corona-Variante XFG registriert. Es handelt sich dabei eine Mutation des Virus, die «nicht mit einem schwereren Krankheitsverlauf in Verbindung gebracht wird«, möglicherweise aber unsere Immunabwehrmechanismen geschickter umgehen kann. Die bislang verwendeten Impfstoffe sollen laut Experten dennoch auch weiterhin greifen.

SAS bestätigte, dass in den letzten Wochen ein «Anstieg der Inzidenz» von Covid-Erkrankungen sowohl in der Primärversorgung als auch in Krankenhäusern festgestellt wurde, obwohl «dies immer noch niedrige Inzidenzwerte sind und weit unter den Werten liegen, die im gleichen Zeitraum der letzten Saison erreicht wurden, als es eine epidemische Welle der Krankheit gab».

Nach den neuesten Daten der andalusischen Referenzlaboratorien ist die XFG-Variante, auch als Stratus bekannt, auf dem Vormarsch. Ihr Mutationsprofil ist laut der Gesundheitsbehörde dem anderer Vorgänger (XFB, XEC und NB.1) sehr ähnlich.

In der 29. Woche dieses Jahres - von 14. bis 20. Juli 2025 - lag die vorläufige geschätzte Covid-Rate bei 25,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Inzidenz in Andalusien hat ein endemisches Verhalten mit niedrigen Raten gezeigt, «mit kleinen Schwankungen, ohne eine epidemische Welle zu erreichen», so das regionale Gesundheitsministerium.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte im Juni 2025 vor einem Anstieg der weltweiten Covid-19-Fälle, die durch diese neue Variante von SARS-CoV-2 verursacht werden. XFG wurde bereits unter Beobachtung gestellt. Das Risiko für die öffentliche Gesundheit sei derzeit als «gering» einzustufen, so die WHO.