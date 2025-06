Arbeitslosigkeit sinkt in Andalusien im Mai auf fast 600.000 Personen

EUROPA PRESS Sevilla Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai in Andalusien im Vergleich zum Vormonat um 13.239 Personen (-2,1%) auf 605.864 gesunken, so die vom Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft veröffentlichten Daten. Damit sind die Zahlen im vierten Folgemonat rückläufig und seit 2008 gab es im Monat Mai nicht so wenig Arbeitslose wie in diesem Jahr.

Seit Beginn der vergleichbaren historischen Reihen im Jahr 1996 ist die Arbeitslosigkeit im Mai in Andalusien fast immer gesunken (28 Mal), nur in zwei Jahren gab es einen Zuwachs. Mit einem Rückgang von 2,1 Prozent verglichen mit dem Vormonat ist die Entwicklung dieses Jahr vergleichbar mit 2023. Im vergangenen Jahr hingegen war die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 57.130 gesunken, was einem Rückgang von 8,6 % entspricht.

Aufgeschlüsselt nach Branchen ging die Arbeitslosigkeit in allen Bereichen zurück, wobei die stärksten Rückgänge im Dienstleistungssektor mit 8.746 Arbeitslosen weniger (-2,06%), gefolgt von noch nie Beschäftigten mit 1.732 weniger (-2,37%), Baugewerbe mit 1.433 weniger (-2,7%), Industrie mit 729 weniger (-2,18%) und Landwirtschaft mit 599 weniger (-1,73%) gab.

Am Ende des Monats waren die Bereiche mit den meisten Arbeitslosen der Dienstleistungssektor (416.097) und noch nie Beschäftigte (71.240), während es die wenigsten Arbeitslosen in Industrie (32.786), Landwirtschaft (34.082) und Bauwesen (51.659) gab.

Was das Geschlecht betrifft, so waren von den 605.864 im Mai registrierten Arbeitslosen 375.561 Frauen, 6.912 weniger (-1,8%) als noch im April, und 230.303 Männer, was einen Rückgang um 6.327 gegenüber dem Vormonat bedeutet (-2,7%).

Im Mai sank die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen unter 25 Jahren um 1.952 Personen (-3,9 %), bei den über 25-Jährigen um 11.287 Personen (-1,98 %).

Die Arbeitslosigkeit ging in allen andalusischen Provinzen zurück, wobei die stärksten Rückgänge in Cádiz (-3.362), Sevilla (-3.318) und Málaga (-2.949) verzeichnet wurden, gefolgt von Granada (-956), Córdoba (-920), Jaén (-740), Almería (-687) und Huelva (-307).

Spanienweit ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat April in allen Regionen zurück, wobei Ceuta (-73), Melilla (-236) und La Rioja (-400) den geringsten Rückgang verzeichneten, während Andalusien (-13.239), Madrid (-7.923) und Katalonien (-6.198) am anderen Ende des Ranking standen.

Mehr befristete Verträge

Im Mai wurden in Andalusien 271.350 Arbeitsverträge registriert, 2,8 % mehr als im Vorjahresmonat. Davon waren 103.247 unbefristete Verträge, 2,6 % weniger als im Mai letzten Jahres, und 168.103 befristete Verträge (6,3 % mehr).

Von den im Mai registrierten Verträgen waren 61,95 % befristet (im Vergleich zu 55,01 % im Vormonat) und 38,05 % unbefristet (44,99 % im Vormonat).

Spanien erstmals seit 2008 wieder unter 2,5 Millionen Arbeitslosen

Auf nationaler Ebene ging die Arbeitslosigkeit im Mai gegenüber dem Vormonat um 57.835 Personen zurück (-2,3 %), was vor allem auf die positive Entwicklung im Dienstleistungssektor zurückzuführen ist.

Ende Mai lag die Gesamtzahl der Arbeitslosen bei 2.454.883 Personen und fiel damit zum ersten Mal seit Juli 2008 unter die 2,5-Millionen-Marke.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im letzten Monat ist etwas geringer als der Rückgang im Mai 2024 (-58.650 Arbeitslose), aber höher als im Jahr 2023, als die Arbeitslosigkeit um 49.260 sank.