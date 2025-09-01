Hotel von Fußballstar Leo Messi in Sotogrande eröffnet

Juan Soto Sotogrande Montag, 1. September 2025 Teilen

Der argentinische Fußballspieler Leo Messi, den viele für den besten Spieler der Welt halten, hat gerade ein neues Hotel eröffnet, das nur eine knappe Stunde von Málaga entfernt ist. Der Fußballstar, der derzeit für Inter Miami spielt, hat im Hafen von Sotogrande in der Provinz Cádiz, nur wenige Kilometer von Manilva in der Provinz Málaga entfernt, ein Luxushotel eröffnet.

Der neue Hotelkomplex trägt den Namen MIM Sotogrande und wird von der Majestic Hotel Group betrieben. Das Fünf-Sterne-Hotel verfügt über 45 Zimmer und eine privilegierte Lage: innerhalb des Hafenkomplexes mit Blick auf das Mittelmeer und die Straße von Gibraltar.

Die Zimmer des neuen Komplexes, welcher das Hotel Club Marítimo de Sotogrande ersetzt hat, wurden vom Innenarchitekten Luis Bustamante entworfen, der ihnen mediterrane Eleganz und Gelassenheit verliehen hat.

Das exklusivste Zimmer ist natürlich die Leo Messi Suite, ein einzigartiger Raum, der dem Geist und der Karriere des legendären Fußballers Tribut zollt. Es handelt sich um ein personalisiertes Luxuserlebnis mit großzügigen Räumlichkeiten, exklusiver Einrichtung, einer privaten Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer und Details, die von dem in Rosario geborenen Sportler inspiriert sind.

Tatsächlich ist das gesamte Hotel voller Hinweise auf den Fußballer. In den Suiten gibt es Bademäntel mit der Nummer 10, seiner Team-Nummer, und in der Lobby steht einer der acht goldenen FIFA-Bälle, die der Fußballer im Laufe seiner Profikarriere gewonnen hat.

Im Gegensatz zum vorherigen Hotel wurde das Angebot durch einen Pool auf dem Dach ergänzt und der Gastronomiebereich ausgebaut. Das neue MIM Sotogrande verfügt über zwei Restaurants, deren Namen ebenfalls eng mit der Welt des Sports verbunden sind: Hincha (Fan) und Tribuna (Tribüne).

Gastronomisches Angebot

Das Hincha ist das Hauptrestaurant des Hotels und steht unter der gastronomischen Leitung von Chefkoch Nandu Jubany, der in seinem Haus Can Jubany mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und ein Maßstab für die zeitgenössische katalanische Küche ist. In der Einrichtung in Sotogrande präsentiert er Gerichte, die mit lokalen Produkten und einem kreativen Ansatz zubereitet werden. Auf der Speisekarte stehen vor allem Meeresfrüchte, Reisgerichte und einige der Lieblingsrezepte von Leo Messi, wie zum Beispiel die berühmten Makkaroni seiner Großmutter.

Das Tribuna hingegen ist eine zwanglosere Option neben dem Pool. Hier gibt es eine Speisekarte, die zum Teilen einlädt, und eine große Auswahl an typischen Cocktails.

Die MIM-Hotelkette wurde 2017 mit der Eröffnung des MIM Sitges aus der Taufe gehoben und ist das Ergebnis der Allianz zwischen Leo Messi und der Majestic Hotel Group. Derzeit verfügt die Gruppe über sechs Hotels an exklusiven Orten wie Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira und Andorra.