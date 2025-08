Die Anwendung von Trumps Zöllen wird die andalusische Wirtschaft fast 10.000 Arbeitsplätze kosten

Héctor Barbotta Sevilla Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Das mit den Vereinigten Staaten unterzeichnete Abkommen, mit dem die Europäische Union die Einführung von Zöllen in Höhe von 15 Prozent auf ihre Exporte in dieses Land akzeptiert, wird für die andalusische Wirtschaft Kosten verursachen, die die Regionalregierung auf 509 Millionen Euro schätzt. Die Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums haben eine erste Studie über die negativen Auswirkungen dieses Abkommens durchgeführt. Andalusiens Wirtschaftsministerin Carolina España wies allerdings darauf hin, dass «ein schlechtes Abkommen immer noch besser ist als ein Handelskrieg».

Andalusien sei dem nordamerikanischen Markt weniger stark ausgesetzt als andere europäische Regionalwirtschaften, so dass auch die Auswirkungen der Zölle auf die andalusische Wirtschaft geringer sein dürften.

Konkret wies España darauf hin, dass der geschätzte Rückgang des andalusischen BIP um 0,23 Prozentpunkte, d.h. 509 Millionen Euro, geringer ausfallen würde. Die Beschäftigung wäre mit 9.282 Arbeitsplätzen betroffen, was einem Rückgang um 0,26 Prozentpunkte entspräche.

Derzeit belaufen sich die spanischen Exporte in die Estados Unidos auf 18,179 Milliarden Euro (Daten von 2024), was 1,1 Prozent des nationalen BIP entspricht. Im Fall von Andalusien sind es 1,4 Prozent bzw. 3,138 Mrd. Euro gemäß den Exportdaten für 2024.

Diese Raten sind deutlich niedriger als in der Europäischen Union insgesamt, wo das relative Gewicht der Warenexporte in die USA (fast 532 Milliarden Euro im Jahr 2024) 3 Prozent des BIP beträgt.

Direkt und indirekt

Bei der Schätzung dieser Auswirkungen auf die andalusische Wirtschaft hat das regionale Wirtschaftsministerium zwei Arten von Effekten berücksichtigt: direkte Effekte, d. h. solche, die direkt durch den Rückgang der Ausfuhren in die USA verursacht werden (-0,13 Prozentpunkte des andalusischen BIP), und indirekte Effekte, die durch den Rückgang des Wirtschaftswachstums in der EU und in Spanien infolge der Zollerhöhung verursacht werden (-0,1 Prozentpunkte des andalusischen BIP).

Zu diesem Zweck wurden die Schätzungen der Europäischen Kommission für die EU und die Schätzungen von FUNCAS (Sparkassenstiftung) für Spanien vom vergangenen April berücksichtigt, als sie eine Zollerhöhung von 20 Prozent simulierten; diese Schätzungen wurden proportional an die schließlich vereinbarten 15 Prozent angepasst.