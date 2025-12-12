In Granada gefundene Leiche könnte die einer vor drei Monaten in Almeria verschundenen Britin sein

Im Hauptbild die Stelle, an der die Leiche gefunden wurde. Rechts: die britische Frau, die seit September vermisst wird.

Laura Velasco Granada Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Die Leiche einer Frau, die am 5. Dezember neben einem Graben an der A-92 in der Nähe von Cúllar in der Provinz Granada gefunden wurde, ist vermutlich die einer 74-jährigen Britin, die im September in der Provinz Almería als vermisst gemeldet worden war. Geraldine wurde am 18. September als vermisst gemeldet, nachdem sie zuletzt in dem Weiler Contador (Chirivel) gesehen worden war, etwa vier Kilometer von der Stelle entfernt, an der die Leiche gefunden wurde.

Geraldine, die an einer kognitiven Störung leidet, wurde zuletzt in der Nacht des 17. September in Contador gesehen, als sie ihr Zuhause verließ, um einige Katzen zu füttern. Gegen 22.20 Uhr ging mindestens ein Anruf bei der Notrufnummer 112 ein, in dem mitgeteilt wurde, dass sie nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Ihr Ehemann meldete ihr Verschwinden am nächsten Tag gegen 11 Uhr.

Geraldine lebte seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Ehemann in dem Weiler. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen dunklen Pyjama und weiße Flip-Flops mit Löchern. Wochenlang durchkämmten Suchteams einen Umkreis von mehr als vier Kilometern um das Stadtzentrum, unterstützt von Hubschraubern, Drohnen, Spezialhunden und der Bergrettung von Granada. Das Rathaus von Chirivel bat Landwirte und Sportler, in der Gegend wachsam zu bleiben und bei der Suche nach Hinweisen zu helfen, die zur Auffindung von Geraldine beitragen könnten.

Autopsie steht noch aus

Unsere Schwesternzeitung Ideal hat erfahren, dass in den nächsten Tagen eine Autopsie die Todesursache klären wird, die derzeit noch unbekannt ist. Die Leiche wurde auf der linken Seite des Grabens, bei Kilometer 80 der A-92 in Richtung Granada, gefunden. Das gerichtliche Protokoll wurde aktiviert und die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen.

Trotz der offiziellen Bestätigung hat das Rathaus von Chirivel über seine sozialen Medien die «traurige Nachricht vom Tod» der britischen Einwohnerin verbreitet. «Im Namen der gesamten Stadtverwaltung und unserer Gemeinde sprechen wir ihrer Familie, ihren Freunden und Angehörigen in dieser Zeit der großen Trauer unser tiefstes Beileid aus», hieß es.

Die Stadtverwaltung dankte auch der Guardia Civil, dem Zivilschutz, dem Notdienst 112, der GREA, dem Umweltbeauftragten, den Feuerwehrleuten, der örtlichen Polizei sowie den Stadtverwaltungen von Cúllar und Oria für ihre „Arbeit, Koordination und ihr Engagement« in den letzten drei Monaten bei der Suche nach der vermissten Frau. In der Mitteilung wurde auch die Arbeit „aller lokalen Freiwilligen hervorgehoben, die sich seit ihrer Vermisstenmeldung intensiv an den Such- und Hilfsmaßnahmen beteiligt haben«.

Das Rathaus bat außerdem um „größtmöglichen Respekt für die Familie« und dankte „allen Bürgern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung«, die sich in den letzten Wochen an der Suche nach der Frau beteiligt hatten, die von Teams in einem Umkreis von mehr als vier Kilometern um das Stadtzentrum durchgeführt wurde. Auch Hubschrauber, Drohnen, Spürhunde und die Bergrettung von Granada waren an der Suche beteiligt.