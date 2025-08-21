Ein ehemaliger Arbeiter und sein Partner stehlen 65 Fässer Cruzcampo-Bier aus einem Lagerhaus

SUR Donnerstag, 21. August 2025 | Actualizado 16:40h. Teilen

Nicht mehr und nicht weniger als 65 Fässer Bier der Marke Cruzcampo. Dies ist die Gesamtmenge, die von zwei Personen gestohlen worden sein soll, die von Beamten der Nationalpolizei von Sevilla in Triana festgenommen wurden, weil sie eines fortgesetzten Diebstahls beschuldigt wurden. Das Diebesgut im Wert von etwa 10.000 Euro gehörte einer Getränkevertriebsfirma.

Die Vorfälle ereigneten sich nach Angaben der Nationalpolizei im vergangenen Juli, als ein Angestellter des Getränkevertriebsunternehmens der Nationalpolizei meldete, dass eine große Anzahl von Bierfässern aus einem ihrer Lagerhäuser verschwunden sei, insbesondere Bier der Marke Cruzcampo.

Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich auf einen ehemaligen Mitarbeiter der Fabrik. Nach einer komplexen Untersuchung konnten die Beamten den ehemaligen Arbeiter als Verdächtigen identifizieren und die Identität seines Partners als Teilnehmer an dem Vorfall bestätigen.

So konnten die Ermittler herausfinden, dass sich die mutmaßlichen Täter über die üblichen Transportwege Zugang zu den Lagern verschafften, da einer von ihnen das Verfahren kannte und sich als Arbeiter ausgab, um die Fässer mit einem großen Lieferwagen zu stehlen.