Erneuter Temperaturanstieg in Andalusien: Diese Provinzen erreichen 40 Grad Celsius

Alberto Flores Granada Freitag, 29. August 2025 Teilen

Nach einer Woche, in der das Wetter in Andalusien von Dunst und sinkenden Temperaturen geprägt war, wird sich die Situation in der autonomen Region am heutigen Freitag wieder ändern. Die Thermometer blieben gestern in praktisch dem gesamten andalusischen Gebiet um die 30 Grad, aber heute werden die Temperaturen wieder ansteigen und am Wochenende werden sie in mehreren Provinzen der Region nahe an die 40 Grad herankommen.

Am heutigen Freitag werden in Andalusien keine nennenswerten Wetterphänomene erwartet. Der Himmel war in den meisten Gebieten ab dem Morgen klar, obwohl es den ganzen Tag über wolkige Intervalle mit hohen Wolken geben wird. Die Temperaturen werden leicht ansteigen, vor allem in den Provinzen im Landesinneren.

Ein Anstieg, der in mehreren Teilen Córdobas und Málagas Höchstwerte von 35 Grad und in Granada 34 Grad erreichen wird. Die Mindesttemperaturen werden jedoch weiterhin niedriger sein als in den letzten Tagen, mit Werten von etwa 16 Grad. In allen andalusischen Provinzen werden die Mindesttemperaturen unter 20 Grad liegen, außer in Almeria (21), Málaga (21) und Cádiz (20).

Rückkehr der Hitze am Wochenende

Der Samstag wird ein Tag, der von Sonnenschein, Stabilität und einem Anstieg der Temperaturen geprägt ist. Ende August kehrt die Hitze zurück, und sowohl die Höchst- als auch die Tiefsttemperaturen steigen an. Córdoba wird mit 37 Grad der heißeste Ort in Andalusien sein, gefolgt von Granada mit 36 und Sevilla mit 35. Die Nachttemperaturen werden in der gesamten Region leicht auf etwa 20 Grad ansteigen.

Am Sonntag werden in der autonomen Region keine großen Veränderungen erwartet, und es wird wieder ein sonniger Tag mit Höchsttemperaturen in Granada (36), Cordoba (35) und Sevilla (34). Die Tiefsttemperaturen werden in ganz Andalusien bei 20 Grad liegen.

Ab Montag sinken die Temperaturen wieder, und zumindest in der ersten Wochenhälfte liegen die Höchsttemperaturen bei 30 Grad Celsius und die Tiefsttemperaturen bei 18 Grad Celsius. Außerdem werden keine Regenfälle oder Schlechtwettererscheinungen erwartet, so dass es wettertechnisch im Prinzip ein recht ruhiger Start in den September wird.