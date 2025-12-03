Große Ehrung in Granada für zusammen zweihundert Jahre altes Ehepaar

Inés Gallastegui Granada Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Als Gerardo Rodríguez und Carmen del Águila geboren wurden, wurde Spanien von Alfonso XIII. und Primo de Rivera regiert, und die Welt tanzte den Charleston, um die «glücklichen» Zwanziger zu feiern, bevor es im folgenden Jahrzehnt zum Crash kam. In dieser Woche sind Gerardo (Santa Fe, 1924) und Carmen (Almería, 1927) zusammen 200 Jahre alt - er 101 Jahre und acht Monate, sie 98 Jahre und vier Monate. Seit 82 Jahren sind sie ein Paar, kennengelernt hatten sie sich, als er mit seiner Verbena-Band bei einer Taufe im Stadtteil Diezmo von Almeria auftrat, an der sie teilnahm. Am Dienstag wurden sie im Zentrum Damián Bayón von der Provinzregierung von Granada und dem Rathaus von Santa Fe geehrt, umgeben von Familie, Freunden und Kollegen aus der Residenz Caxar de la Vega, wo sie seit eineinhalb Jahren leben.

«Manchmal fragen mich die Leute, wie es ist, wenn man so lange zusammen ist», sagt Carmen, die mit ihren 98 Jahren noch so klar und schön ist. Wir haben uns auch gestritten. Es war nicht alles eitel Sonnenschein. Wir hatten unsere Sorgen und Nöte, aber das bedeutet nicht, dass unsere Zuneigung nicht weiter besteht.«

Nachdem sie sich 1943 auf dieser Party kennengelernt hatten, dauerte es neun Jahre, bis sie vor 72 Jahren heirateten. Sie lebten eine Zeit lang in Almería und Cádiz und folgten seiner Bestimmung als Militärmusiker, bevor sie in den 1960er Jahren nach Granada zogen, zunächst in die Militärpavillons von Santa Bárbara und dann in ihre Wohnung im Viertel Plaza de Toros. Sie hatten drei Kinder - von denen das älteste inzwischen verstorben ist - und fünf Enkelkinder, von denen sich allerdings noch keines getraut hat, ihnen Urenkel zu schenken.

Das Rezept für Langlebigkeit

Und das Rezept für Langlebigkeit? Sie haben sehr gut auf sich geachtet und ein sehr gesundes Leben geführt«, sagt ihre Tochter María del Mar. Sie haben nicht geraucht, keinen Alkohol konsumiert und waren sehr aktiv beim Wandern. Früher gab es nicht so viele Pestizide, nicht so viel Stress und auch nicht den Lebensrhythmus, den wir jetzt haben. Es stimmt, dass ihr Vater das tägliche Glas Wein vermisst, das ihm der Kardiologe empfohlen hatte, als er vor 30 Jahren einen Herzinfarkt erlitt; im Pflegeheim kann er das nicht.

Oben: Das Ehepaar mit seinen Kindern Gerardo und María del Mar, Francis Rodríguez und Juan Cobo auf der Plaza de España in Santa Fe. Der Präsident der Provinzregierung während der Feier. Eine liebevolle Geste der Geehrten. Pepe Marín

Sie waren auch sehr aktiv, erinnert sich sein Sohn, der die Ehrung vornahm: Sie studierten mehrere Kurse an der Universidad de Mayores, wo sie viele Freunde fanden, und Gerardo war Freiwilliger im Parque de las Ciencias. Bis heute hat er sich seine Liebe zur Musik bewahrt, und obwohl er die logischen Lücken in seinem Gedächtnis hat, kann er die spanische Hymne auswendig singen.

Die Musik war sein Leben: Er sang schon als Kind, als er auf den Feldern seines Dorfes arbeitete, begann sein Studium als Unteroffizier in den Pyrenäen und reiste durch das Land, um in der Militärkapelle Klarinette und andere Instrumente in Amateurgruppen zu spielen. Vor einigen Jahren hinterlegte er seine Partituren, Instrumente und Studienunterlagen im Centro de Documentación Musical de Andalucía.

Gerardo Jr. erzählte als Anekdote, dass die Welt nicht auf Hundertjährige vorbereitet ist: «Er hatte Probleme, eine Versicherung zu bekommen, weil er sie nicht abschließen konnte, da er laut Computer er nur ein Jahr alt war. Da es nur Zweierstellen gab, sprang sein Alter auf 01 um.»

Pionono-Botschafterinnen und -Botschafter

Der Hundertjährige war «ein Botschafter des Pionono» (für Santa Fe typische Mini-Törtchen), «Er hat sie immer verschenkt, wo immer er hinkam», sagte der Bürgermeister. Tatsächlich fanden seine Kinder in seinem Haus eine Pappelholzkiste aus dem Jahr 1945, in der damals die typischen Süßigkeiten der Gemeinde verkauft wurden. «Wir haben sie den Erben von Ceferino Ysla geschenkt, und sie waren sehr begeistert», erinnert sich der Sohn. Ein großer Teil der Familie lebt noch immer in der Stadt.

Der Präsident des Provinzialrats gratulierte dem Paar zu seinem langen Leben und seiner langen Liebesgeschichte. «Wie viel können wir von Menschen lernen, die Schwierigkeiten überwunden haben und in der Lage waren, einander zu verstehen und eine Lösung zu finden», sagte Francis Rodríguez, der auch seinen Stolz auf eine Generation zum Ausdruck brachte, die uns trotz der Hindernisse «ein besseres Land und eine bessere Gesellschaft» hinterließ.

Während der Feier wurde das Paar mit Beifall und Geschenken überhäuft. Die Verwandten überbrachten die Grüße des spanischen Königspaares, der Präsidenten der Zentralregierung und der andalusischen Regierung.

Der Bürgermeister überreichte ihnen ein Wappen und eine kleine Skulptur eines der Bögen von Santa Fe, die von den Kindern des Beschäftigungszentrums angefertigt worden waren, und der Präsident der Diputación ein Paar Granatapfel-Manschettenknöpfe für ihn und ein Taschentuch für sie. Außerdem schickte die Bürgermeisterin von Cájar, wo sie jetzt leben, Carmen einen Blumenstrauß und Casa Ysla, die Geburtstagstorte, die von allen Anwesenden genossen wurde. «Es ist alles wunderschön. Ich bin hier wie eine Königin», sagte Carmen gerührt.