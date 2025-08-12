Historische Berghütte in der Sierra Nevada soll restauriert werden

Inés Gallastegui Granada Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Zehn Jahre nach dem Protest gegen den Abriss der höchstgelegenen und möglicherweise ältesten Berghütte Spaniens, bei der Hunderte von Menschen den Stopp des Abrisses der 3.187 Meter hoch gelegenen Elorrieta forderten, begannen am Dienstag, dem 5. August, die Restaurierungsarbeiten, um sie vor dem Verfall zu retten.

Der Direktor des Naturparks Sierra Nevada, Francisco de Asís Muñoz, bestätigte dies gegenüber der zur Gruppe SUR gehörenden Zeitung Ideal und erklärte, dass die Arbeiten Teil eines umfassenderen Projekts zur Wiederherstellung von fünfzehn Gebirgsinfrastrukturen in den Provinzen Granada und Almería sind, das mit 700.000 Euro aus europäischen Mitteln im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz finanziert wird.

Die zwischen 1931 und 1933 erbaute Hütte nahe dem Tozal del Cartujo und den Tajos de la Virgen besteht aus zwei Teilen: einem äußeren gewölbten Ziegelbau in halb zylindrischer Form und einem weiteren Bereich mit in den Fels gehauenen Galerien.

Im Rahmen der städtebaulichen Planung des Barranco del Poqueira steht diese Berghütte unter Schutz der Stufe drei. Der Verein Granada Histórica hat sogar beantragt, sie zum Kulturgut von besonderem Interesse (BIC) zu erklären.

Die Arbeiten, für die Tragsa den Zuschlag erhalten hat, sind mit einem Budget von rund 150.000 Euro ausgestattet und sollen in nur drei Wochen abgeschlossen sein. Sie umfassen die Reparatur von Dächern und Außenanlagen, das Kalken und Abdichten, den Austausch von Türen und Fenstern sowie den Einbau von Gittern, um das Eindringen von Tieren und Menschen zu verhindern, da einige Wanderer Materialien als Souvenir mitnehmen oder Müll hinterlassen. Auch der in der Umgebung verstreute Schutt wird entfernt.

Aufgrund der Höhenlage und des schwierigen Zugangs werden Baumaterialien und Arbeiter per Hubschrauber transportiert.

Die Aktionsgruppe Acción Sierra Nevada betonte den Wert des Kulturerbes und die Bedeutung der Hütte für Bergsteiger. Die Bürgermeisterin Ángeles Muñoz stellte klar, dass die Restaurierung keine Änderung der Nutzung mit sich bringen wird. Sie bleibt weiterhin für wissenschaftliche Zwecke oder für Rettung und Schutz vorgesehen. Der größte Teil des Gebäudes bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen. Lediglich ein Bereich wird als Biwakhütte mit rund einem Dutzend Schlafplätzen geöffnet, um Bergsteigern bei Wind, Kälte oder Schnee Schutz zu bieten.

Änderung der Philosophie

In der Philosophie der andalusischen Landesregierung hat es eine 180-Grad-Wende gegeben. Der andalusische Gebirgsverband gab 1993 nach dreißig Jahren die Verwaltung der Hütte auf, weil einerseits die Mittel für die Instandhaltung fehlten und die Provinzregierung sie im Hochgebirge für entbehrlich hielt.

Während die Diskussion über Abriss oder Restaurierung andauerte, verfiel die Hütte durch Zeit, Witterung und Vandalismus. Die Gruppe Acción Sierra Nevada startete daraufhin eine Spendenkampagne, um ihre historische und praktische Bedeutung für Bergsteiger hervorzuheben. Sie sammelte Spenden und führte freiwillige Arbeiten wie Schuttbeseitigung, Anstrich und den Einbau eines Tores durch. In all diesen Jahren hat der Nationalpark bis heute keine ernsthaften Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt.