Mann in Granada zu dreizehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen sexueller Belästigung der Töchter seines Cousins

Laura Velasco Granada Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Das Provinzgericht von Granada hat einen 45-jährigen Mann zu dreizehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er die Töchter seines Cousins ersten Grades als Kinder sexuell missbraucht hat. Beide waren 10 Jahre alt, als die ersten Übergriffe stattfanden, die sich vor allem auf eine der beiden, die Älteste, konzentrierten, die seither mehrere Selbstverletzungen und schwere posttraumatische Belastungsstörungen erlitten hat. Außerdem muss er sie mit 35.000 bzw. 2.000 Euro entschädigen, heißt es in dem Urteil, das dieser Zeitung vorliegt. Die Opfer, die die Anzeige erstattet haben, als sie volljährig waren, wurden von dem Strafverteidiger Félix Fernández verteidigt.

Die Übergriffe ereigneten sich zwischen 2010 und 2013. Alles begann damit, dass er der Familie beim Einzug in ein Bauernhaus half. Während eine der Minderjährigen, die zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt war, Kleidung in die Schränke einräumte, näherte er sich ihr von hinten. Er umarmte sie und berührte ihre Brust und ihren Genitalbereich über ihre Kleidung hinweg, wie es in den bewiesenen Fakten heißt. Das Mädchen war «wie gelähmt» und rannte aus dem Zimmer.

Ihre Schwester, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zehn Jahre alt war, erlitt ein noch schlimmeres Schicksal. Sie erlebte insgesamt vier Episoden sexueller Gewalt. Die erste war, als sie sich im Wohnzimmer des Hauses aufhielt. Der Vater der Minderjährigen, der mit dem Verurteilten befreundet war, war ausgegangen, um Brennholz zu holen, so dass die beiden allein waren. Der Mann nutzte die Gelegenheit, um ihre Brust und ihren Genitalbereich über ihrer Kleidung zu berühren.

Weniger als ein Jahr später, an einem anderen Tag, als er zu Hause war und das Mädchen in seinem Zimmer schlief, legte er sich neben sie auf das Bett. Wie im Urteil erwähnt, berührte er ihre Brust und ihren Vaginalbereich und führte sogar seine Finger in ihre Vagina ein. Sie weinte und beschwerte sich, woraufhin er ihr drohte, dass er ihrer Schwester dasselbe antun würde, wenn sie erzählte, was passiert war. Kurze Zeit später, als sie allein waren, packte er sie am Arm, setzte sie neben sich auf das Sofa und nahm erneut ähnliche Berührungen vor.

Seitdem hat das Opfer mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen, da es «sehr unter den Erlebnissen litt und sich sehr ekelte». Die letzte derartige Episode ereignete sich ein Jahr später, als der Verurteilte erneut ihr Schlafzimmer betrat, um sie zu berühren. Zusätzlich zu den selbstverletzenden Episoden litt das Opfer an einer ängstlich-depressiven Störung, für die sie psychologische Betreuung benötigte, und leidet in der Folge unter einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung.

Die Schwestern zeigten die Vorfälle an, als sie volljährig wurden. Der Prozess fand im Juli statt. Das Provinzgericht verurteilte ihn zu einer Gesamtstrafe von dreizehn Jahren Gefängnis. Sie ist aufgeteilt in eine Strafe von zwei Jahren und einem Tag für das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs an der ersten Minderjährigen, der er vier Jahre lang nicht näher als 300 Meter kommen oder mit ihr kommunizieren darf. Er wird ihr 2.000 Euro Schmerzensgeld zahlen müssen.

Für die zweite Minderjährige wurde er wegen fortgesetzten sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen unter dreizehn Jahren zu elf Jahren und einem Tag Gefängnis und sechs Jahren Bewährung verurteilt. Er darf sich ihr zwölf Jahre lang nicht nähern oder mit ihr verkehren. Er muss ihr eine Entschädigung von 35.000 Euro zahlen.