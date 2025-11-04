Mehr Regen auf dem Weg nach Südspanien: Wetteramt Aemet warnt vor «örtlich heftigen Schauern, begleitet von Gewittern»

Almudena Nogués Malaga Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Nach der Wetterinstabilität der letzten Woche wird diese erste Novemberwoche in Spanien eine Übergangszeit sein, in der die Hochdruckgebiete sich in Richtung des europäischen Kontinents bewegen. Trotzdem sollten Sie die Regenschirme nicht weglegen, Sie könnten sie Mitte der Woche noch brauchen. «Für den größten Teil des Landes steht uns eine nasse Woche bevor. Mehrere atlantische Fronten werden in mehreren Regionen örtlich starke Regenfälle hinterlassen, bei denen mehr als 100 mm gemessen werden könnten», warnt Samuel Biener, Forscher, Klimavermittler und Herausgeber des spezialisierten Wetterportals Meteored.

«Ein Frontensystem wird das spanische Festland von Westen nach Osten überqueren. Dieses Phänomen wird durch ein Höhentief und einen vom Atlantik kommenden Feuchtigkeitsstrom verstärkt. Die Wetterkarten zeigen starke Regenfälle im westlichen Andalusien.»

«Die Modelle zeigen, dass das Frontensystem das spanische Festland von Westen nach Osten überqueren wird. Dieses Phänomen wird durch ein Höhentief und einen vom Atlantik kommenden Feuchtigkeitsstrom verstärkt. Vor diesem Hintergrund zeigen die Wetterkarten starke Regenfälle in Galicien, die sich am Mittwoch auf Kastilien-León, Extremadura, die kantabrischen Regionen, den westlichen Teil von Kastilien-La Mancha und den Westen Andalusiens ausdehnen werden», so der Experte weiter.

Mitte der Woche kehren dann die Schauer nach ganz Andalusien zurück. Für Mittwoch prognostiziert der staatliche Wetterdienst Aemet «einen wolkenverhangenen Himmel mit hoher Bewölkung, die sich zunehmend verdichtet, mit schwachen bis mäßigen Regenfällen, die sich ab Mittag von Westen nach Osten ausbreiten werden, intensiver in der westlichen Hälfte, wo sie örtlich stark sein können und von Gewittern begleitet werden», so Aemet. Nur der äußerste Osten der Region wird vorerst von den Regenfällen verschont bleiben. In den Gemeinden von Málaga, Huelva, Sevilla, Córdoba und Cádiz hingegen besteht eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit für weitere Regenfälle und Stürme.

Die Temperaturen werden ähnlich wie in den letzten Tagen bleiben. Die Höchsttemperaturen werden in Sevilla und Granada zwischen 23 und 26 Grad liegen. Die Tiefsttemperaturen werden zwischen 12 und 18 Grad in Malaga und Cádiz liegen. Der Wind wird tendenziell aus südlichen Richtungen wehen, mit starken Abschnitten am Nachmittag und gelegentlich sehr starken Böen in der westlichen Hälfte Andalusiens.