Mit zwei neuen Opfern steigt die Zahl der Todesfälle durch Hitzschlag in diesem Sommer in Andalusien auf zehn

José Luis Piedra Sevilla Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Mit zwei neuen Todesfällen durch Hitzschlag in Sevilla und Córdoba ist die Zahl der Menschen, die in diesem Sommer in Andalusien an den Folgen der hohen Temperaturen gestorben sind, auf zehn gestiegen. Dies teilte das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz der andalusischen Landesregierung unter Berufung auf Informationen des Notdienstes mit.

Die letzten beiden Fälle ereigneten sich in der Stadt Cazalla de la Sierra in der Provinz Sevilla, wo ein 53-jähriger Mann starb, und in der Gemeinde Bélmez in Cordoba, wo eine 75-jährige Frau ihr Leben verlor.

Ein weiteres Opfer war ein 77-jähriger Mann, der am vergangenen Sonntag in der Stadt La Rambla in Córdoba an einem Hitzschlag starb. In den letzten beiden Fällen wiesen die Verstorbenen eine persönliche Vorgeschichte auf, die als besondere Risikofaktoren gelten, so dass sie in die Risikogruppe I der vom andalusischen Protokoll zur Koordinierung gegen die Auswirkungen übermäßiger Temperaturen auf die Gesundheit erfassten Personen aufgenommen worden waren.

Die anderen Todesfälle durch Hitzschlag waren ein 58-jähriger Mann in Cordoba am 22. Juni; ein 75-jähriger Mann in Cordoba am 2. Juli; ein 86-jähriger Mann in Almeria (Woche vom 4. bis 12. Juli); ein 33-jähriger Mann in Huelva (Woche vom 4. bis 12. Juli); ein 72-jähriger Mann in Córdoba (Woche vom 4. bis 12. Juli); ein 22-jähriger Mann in Jaen (Woche vom 13. Juli bis 11. August) und eine 61-jährige Frau in Cadiz (Woche vom 13. Juli bis 11. August).

Seit der Aktivierung des «Protokolls über die gesundheitlichen Auswirkungen übermäßiger Temperaturen» am 16. Mai wurden 24 Fälle von Hitzschlag diagnostiziert, von denen 23 eine Krankenhauseinweisung erforderten.

Seit Beginn der Saison bis zum 14. August wurden nach den letzten verfügbaren Daten 994 hitzebedingte Notfälle registriert, von denen 660 in der Primärversorgung und 334 im Krankenhaus behandelt wurden.

Nach dem System zur Überwachung der täglichen allgemeinen Sterblichkeit (MoMo), einer Anwendung, die im Rahmen des vom Gesundheitsministerium koordinierten «Plans für vorbeugende Maßnahmen gegen die Auswirkungen übermäßiger Temperaturen» entwickelt wurde, beläuft sich die Zahl der beobachteten Todesfälle, die auf diesen Effekt zurückzuführen sind, in Spanien auf 2.635.