Órgiva: Die Stadt in der Provinz Granada mit 72 Nationalitäten kämpft gegen die Entvölkerungskrise

Ideal Órgiva Freitag, 28. November 2025 Teilen

Kulturelle Vielfalt ist die beste Waffe im Kampf gegen die Entvölkerung, sie ist auch eine klare kulturelle Bereicherung und eine große Touristenattraktion. Die Stadt Órgiva in der Region Alpujarra in der Provinz Granada zählt 72 verschiedene Nationalitäten und ist sich der Bedeutung ihrer Vielfalt durchaus bewusst.

Fast ein Drittel der Bevölkerung (26,42 %) von Órgiva besteht aus Einwanderern aus anderen Ländern, ein weiteres Drittel (38,20 %) aus Personen aus anderen Teilen Spaniens und das verbleibende Drittel (35,38 %) aus Personen, die in der Stadt geboren wurden.

Von den 2.311 ausländischen Einwohnern in Órgiva stammt eine große Anzahl aus dem Vereinigten Königreich (754), gefolgt von Deutschland (253), den Niederlanden (171), Rumänien (153), Marokko (138), Frankreich (124) und Italien mit 108 Einwohnern. Weitere Einwohner kommen unter anderem aus Belgien, den Vereinigten Staaten und der Schweiz, Gambia, Malaysia, Sri Lanka und Sierra Leone.

Diese Mischung der Kulturen ist in der Stadt spürbar und nach den Worten des Bürgermeisters von Órgiva, Raúl Orellana, «ein sehr wichtiger Faktor sowohl in sozialer, wirtschaftlicher als auch kultureller Hinsicht». Für eine Gemeinde von der Größe Órgivas, so der Bürgermeister weiter, «macht diese Zahl die Stadt zu einem der multikulturellsten Zentren. Eine Vielfalt, die das tägliche Leben unserer Einwohner bereichert, die ganz normal zusammenleben». Kurzum, so der Bürgermeister, «Sprachen, Bräuche, Küchen und Weltanschauungen koexistieren in ein und demselben Raum, und das bereichert uns als Gemeinde und als Menschen».

«In Regionen, in denen die Entvölkerung eine Herausforderung darstellt, trägt der Zuzug von Ausländern dazu bei, die Einwohnerzahl zu halten oder sogar zu erhöhen, die Alterspyramide zu verjüngen und Dienstleistungen und Aktivitäten aufrechtzuerhalten, die von der Bevölkerungszahl abhängen», sagt Orellana und fügt abschließend hinzu, dass «wir vom Rathaus aus weiterhin dazu beitragen werden, Räume der Interkulturalität und der gemeinschaftlichen Teilhabe zu schaffen und das Bild einer offenen, attraktiven und pluralistischen Gemeinde zu vermitteln».