Regionalregierung in Andalusien behauptet, dass ihr Budget für zur Verhütung von Bränden «so hoch wie nie zuvor» sei - heftige Kritik kommt dagegen von der Opposition

José Antonio Sau Málaga Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Die Sprecherin der andalusischen Regierung und Ministerin für Wirtschaft, Finanzen und europäische Fonds, Carolina España, nutzte ihren Besuch auf der Feria Málaga 2025, um das Krisenmanagement der Zentralregierung zu kritisieren, die das Land in diesem Sommer in eine Spirale fast unkontrollierbarer Brände gestürzt habe. España hob das «nie dagewesene» Engagement der andalusischen Regionalregierung «für die Brandverhütung und -bekämpfung hervor, mit einem Rekordbudget von 257 Millionen Euro, wovon mehr als die Hälfte in die Prävention fließt. Wir setzen bereits jetzt mehr Mittel für die Prävention als zum Löschen ein, 146 Millionen Euro für die Brandverhütung und 111 Millionen für die Brandbekämpfung. Außerdem haben wir jetzt 4.700 Waldbrandbekämpfer», so España.

España erinnerte daran, dass Mitglieder des andalusischen Brandschutzprogramms INFOCA in anderen autonomen Regionen im Einsatz sind, denen er dafür dankte, dass sie ihr Leben riskieren, um diese Brände zu löschen. Sie betonte jedoch, dass Spanien «ein Problem hat: Wir brauchen dringend eine Regierung, die regiert und Lösungen für die Probleme bietet. Die Macht muss ausgeübt werden, die Probleme können nicht allein gelöst werden, die Mittel müssen bereitgestellt werden, wir müssen rechtzeitig und nicht mit einer Woche Verspätung ankommen, und wir müssen uns mit den autonomen Regionen koordinieren. Der Zentralstaat hat jedes Jahr kein Budget, und am Ende stürzen wir das Land ins Chaos», das ihrer Meinung nach nicht nur durch die Brände verursacht wird, sondern auch im Betrieb der Züge, der Flughäfen und der Verteilung der Migranten «ohne objektive Kriterien» sichtbar wird.

Die Sprecherin der andalusischen Regierung forderte die Regierung auf, alle notwendigen Mittel zur Bekämpfung der Brände zur Verfügung zu stellen. Es stelle sich heraus, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, die sind, um die PP-Chef Feijóo vor einer Woche gebeten hat, nämlich das Militär und die militärische Notfalleinheit (UME) einzusetzen.

Die regionale Wirtschafts- und Finanzministerin wurde nach dem von Regierungschef Pedro Sánchez vorgeschlagenen staatlichen Pakt für den Klimawandel gefragt, eine Maßnahme, die sie als «opportunistisch und populistisch» bezeichnete, um dann zu fragen, was passiert wäre, wenn das Land über einen verabschiedeten Haushalt verfügt hätte und wie sich dies auf «die Mittel aus der Luft und die übrigen Mittel zur Brandbekämpfung» auswirken würde. Wenn es einen allgemeinen Staatshaushalt gegeben hätte, gäbe es sicherlich mehr Mittel, um die Brände zu löschen«.

Staatshaushalt

Auf diese Weise hat España andere Themen angesprochen und sich auch auf die Ankündigung der Ersten Vizepräsidentin der Regierung und Finanzministerin María Jesús Montero zur Vorstellung des Haushalts im Abgeordnetenhaus bezogen. «Hoffen wir, dass es das Papier wert ist, auf dem er gedruckt ist», betonte sie und forderte weiter: «Wir dürfen nicht weiterhin schlecht behandelt werden, weil Andalusien unterdurchschnittliche Mittel erhält. Es ist nicht fair, dass Andalusien 182 Euro weniger als der Durchschnitt oder 248 Euro weniger pro Kopf als Katalonien oder 869 Euro weniger als Kantabrien erhält».

Ihrer Meinung nach sollte die Zentralregierung einen Ausgleichsfonds einrichten, «um diese Unterfinanzierung zu kompensieren».

Auf die Forderung der katalanischen Linksrepublikaner (ERC) an die Zentralregierung, bei der Sonderfinanzierung der autonomen Region einen Schritt weiter zu gehen, um ihr Ja zum Staatshaushalt zu erhalten, fragte España: «Wie viel wird der Staatshaushalt Andalusien kosten? Oder anders gesagt, wie viel wird diese Sonderfinanzierung die Andalusier kosten, denn jedes Mal, wenn Privilegien an die Unabhängigkeitsbewegung gezahlt werden, bedeuten sie Kürzungen für Andalusien, und wir sind natürlich nicht bereit, weiterhin für die Unabhängigkeitsbefürworter zu zahlen».

Die PSOE fordert, dass der Präsident der Junta «sein Gesicht zeigt»

Die stellvertretende Generalsekretärin der PSOE-A, María Márquez, kritisierte ihrerseits, dass der Landeschef Andalusiens, Juan María Moreno Bonilla (PP-A), «im Urlaub» sei und angesichts des «Dramas» der Waldbrände, die in diesem Sommer in mehreren autonomen Regionen zu verzeichnen sind und von denen auch Andalusien betroffen ist, z.B. in Tarifa (Cádiz), «sein Gesicht nicht zeigt».

Dies unterstrich die Sprecherin der Sozialistischen Fraktion im andalusischen Parlament während eines Besuchs der Feria in Malaga, wo sie betonte, dass sich in diesem Sommer «sehr ernste Ereignisse in Andalusien ereignen, vor allem im Bereich der Brände», wie etwa in den Provinzen Cádiz, Sevilla und Huelva oder in der Moschee-Kathedrale von Córdoba, wie sie erinnerte.

Die Vertreterin der PSOE-A sprach «allen Fachleuten von Infoca», dem andalusischen Waldbrandbekämpfungssystem, ihre Anerkennung aus, die «buchstäblich ihren Hals riskieren, ihr Leben riskieren, um uns alle zu retten und die Brände zu löschen».

María Márquez prangerte an, dass «Andalusien die autonome Gemeinschaft ist, die nicht das Geld ausgibt, das für die Verhütung von Bränden zur Verfügung steht», und betonte in diesem Zusammenhang, dass «Brände im Winter gelöscht werden, indem man in die Vorbeugung investiert und sich um unsere Wälder und Berge kümmert», und dass die Regierung der Junta unter dem Vorsitz von Juan María Moreno Bonilla «im Jahr 2024, die Ausgaben eingestellt hat», bis zu «240 Millionen Euro, die in der Schublade liegen» und die «nicht für die Vorbeugung ausgegeben wurden, damit es im Sommer keine Brände gibt». In ähnlicher Weise fragte sich die sozialistische Sprecherin, «wo Moreno Bonilla ist», und kritisierte die Tatsache, dass der Präsident der Junta «im Urlaub ist und angesichts eines solchen Dramas, angesichts des Leids so vieler Familien», wie derjenigen, die «in Tarifa evakuiert wurden», einer Gemeinde, in der «2.000 Bewohner» wegen der Gefahr der Brände, die in diesem August in der Gegend verzeichnet wurden, «außerhalb ihrer Häuser schlafen mussten».

IU: «Die Politik der PP dient nicht dazu, Katastrophen zu verhindern»

Der Koordinator von der Vereinten Linken (Izquierda Unida Andalucía, IU-A) und Abgeordneter im Kongress, Toni Valero, bedauerte, dass die PP in diesem Sommer wieder einmal «deutlich macht, dass ihre Politik nicht dazu dient, die Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel bereits eingetreten sind, abzumildern oder zu verhindern» und forderte die PP zum Handeln auf.

Dies erklärte Valero, der am Dienstag zusammen mit der Provinzkoordinatorin der IU Málaga und stellvertretenden Sprecherin der kommunalen Gruppe Con Málaga im Stadtrat von Málaga, Toni Morillas, zu den Medien sprach, bevor er gemeinsam mit Politkern der IU die Feria im Zentrum besuchte.

Valero wies darauf hin, dass «die Brandwelle, die unser Land verwüstet und von der auch Andalusien betroffen ist, ein Beweis dafür ist, dass der Klimawandel real ist und schon da ist, auch wenn die Regierungen der Volkspartei dies mit ihrer Politik in den autonomen Regionen, in denen sie die Präsidentschaft innehaben, leugnen».

«Der Klimawandel ist der Grund für die Verwüstung durch die Brände», betonte er und fügte hinzu, dass «es ein Risikofaktor» sei, wenn die PP regiere, wie «wir in der Region Castilla y León sehen, wo der Präsident der Partido Popular selbst die Alarmstufe nicht erhöht, um nicht zu zeigen, dass er nicht in der Lage ist, die Brände, die seine Region verwüsten, zu bekämpfen».

Seiner Meinung nach «ist dies offensichtlich, wenn man sieht, dass Andalusiens Landeschef Juan María Moreno Bonilla in den Urlaub gefahren ist, 300 Forstbeamte entlassen und nach Hause geschickt hat und die Notrufzentrale 112 in äußerst prekärer Situation zurückgelassen hat».

«Andalusien verdient keine PP-Regierung, die im Winter keine Brände verhütet, die sich nicht um den ländlichen Raum kümmert und die diejenigen, die sich um uns kümmern, in eine prekäre Lage bringt, die sich nicht um diejenigen kümmert, die sich um uns kümmern, die Rettungsdienste», fügte er hinzu.