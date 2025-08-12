Regionalregierung genehmigt erste Aufräumarbeiten an der Kathedrale von Córoba nach dem Brand vom Freitag

Iker Cortés Córdoba Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Die Junta de Andalucía hat am gestrigen Montag die ersten Arbeiten zur Reinigung, zur Beseitigung von Trümmern und zur Abstützung der Kathedrale von Córoba nach dem Brand von vergangenem Freitag genehmigt. Mit dieser Maßnahme will das technische Team des Domrats, das sich aus Architekten, Konservatoren, Archäologen und Restauratoren zusammensetzt, die Sicherheit gewährleisten, um die Diagnose der durch das Feuer und den Rauch verursachten Schäden abzuschließen. Die Sanierung der Schäden wird rund eine Million Euro kosten.

Dies erklärte die andalusische Kulturministerin Patricia del Pozo in einem Interview mit Onda Cero. «Jetzt ist die Zeit für den Wiederaufbau gekommen, und wir haben gerade die ersten Sofortmaßnahmen genehmigt. Am Ende dieser Maßnahme wird der endgültige Vorschlag für die Wiederherstellung vorgelegt», so die Ministerin.

Das Projekt, das auf der Grundlage von Artikel 24 des andalusischen Gesetzes über das historische Erbe 14/2007 genehmigt wurde, der sich speziell auf Notfalleinsätze bezieht, beschränkt sich auf eine Reihe von unbedingt notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur Sammlung, Überprüfung, Reinigung und eingehenden Untersuchung des durch den Brand entstandenen Schutts. Dazu gehören auch die Abstützung einer Säule vor der Puerta de San Nicolás, der Abriss der verbrannten Reste der Holzkonstruktionen der Dächer und der vorübergehende Schutz der beschädigten Kapellen vor Witterungseinflüssen.

Am Ende dieser Maßnahme wird ein Bericht über die Art, den Umfang und die Ergebnisse sowie ein Vorschlag für die endgültige Wiederherstellung der Dächer und Räume vorgelegt, die durch den Brand beschädigt wurden, der die zwölf Jahrhunderte lange Geschichte dieses Denkmals, das seit 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, gefährdet hat.

Zur Fianzierung der Reparaturarbeiten sagte die Ministerin, dass sie davon ausgehe, dass der Domrat diese übernehmen wird. «Es handelt sich um ein Denkmal, das sehr gut funktioniert und jedes Jahr Millionen von Besuchern anzieht. Es ist finanziell gesund.«