Vereinzelte Schauer und mildere Temperaturen: das Wetter in Andalusien diese Woche

Die Höchsttemperaturen in Andalusien liegen in dieser Woche bei durchschnittlich 36 Grad im Landesinneren, so die Vorhersagen der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet). Die Woche wird größtenteils stabil verlaufen, wobei keine nennenswerten Niederschläge vorhergesagt werden, obwohl es nach Angaben der staatlichen Agentur am Wochenende in den nordöstlichen Gebirgsregionen wie Cazorla oder Sierra de Baza vereinzelt zu Schauern kommen kann. Der Wind wird variabel sein, überwiegend aus westlicher Richtung, mit der Möglichkeit von leichten Ostwinden am Mittelmeer, aber ohne nennenswerte Intensität.

Nach den Erklärungen des Direktors von Aemet in Málaga, Jesús Riesgo gegenüber Europa Press wird das Innere Andalusiens von diesem Mittwoch an einen Temperaturanstieg erleben, der bis zum Ende der Woche bei Höchst- und Tiefsttemperaturen von etwa 20 Grad zwischen 34 und 36 Grad bleibt.

In Städten wie Córdoba könnten die Höchsttemperaturen 38 Grad Celsius erreichen. In Granada liegen die Temperaturen zwischen 32 Grad heute und 37 Grad in den nächsten Tagen, die Tiefsttemperaturen zwischen 19 und 20 Grad.

An der andalusischen Küste werden die Höchsttemperaturen bei 30 Grad liegen, die Tiefsttemperaturen bei 21 bis 22 Grad. Ebenso hat Riesgo klargestellt, dass für das gesamte Gebiet ähnliche Werte wie die üblichen für diese Jahreszeit erwartet werden.

Riesgo wies darauf hin, dass es, abgesehen von einigen vereinzelten Ausnahmen am Ende der Woche, «kein schlechtes Wetter geben wird», da die Störungen nördlich von Andalusien bleiben werden. Die Tiefdruckgebiete könnten sich am Sonntag nähern, werden aber die Region vorerst nicht mit Niederschlägen belasten.