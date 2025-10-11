Vom Studienabbrecher zum gefragten Touristenführer im Hexendorf Soportújar in den Alpujarras

Sandra Martínez Soportújar Samstag, 11. Oktober 2025 Teilen

José Antonio hätte sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass er in dem Dorf, aus dem seine Wurzeln stammen, Erfolg haben würde. Noch viel weniger, dass sein Leben mit Soportújar, besser bekannt als das Dorf der Hexen der Alpujarra von Granada, verbunden sein würde, wo er seit 2021 lebt und arbeitet, obwohl er noch keine 30 Jahre alt ist.

Kaum schlägt die Uhr an einem Wochentag mitten am Vormittag, hat José Antonio schon Hunderte von Anrufen im Zusammenhang mit seinem Arbeitsleben entgegengenommen. Er tut dies an der Tür des Ladens, in dem er mit Enthusiasmus und Hingabe die anstehenden Touristenbesuche vorbereitet - sein Job seit vier Jahren. Neben ihm steht die Figur böse aussehenden Zauberin, die die Besucher in eine Welt der Träume und der Fantasie entführt. «Diese Essenz ist das, was unsere Geschichte ausmacht», sagt der Protagonist mit Nachdruck, um zu bekräftigen, dass es niemanden mehr gibt, der das zwischen Órgiva und Pampaneira gelegenen 300-Seelen-Dorf Soportújar nicht mit der Tradition und der Präsenz von Hexen vorstellt.

Denn Soportújar ist aufgrund der Legenden und heidnischen Bräuche, die angeblich von den neuen Siedlern aus dem Norden nach der Vertreibung der Morisken im 16. Jahrhundert mitgebracht wurden, als Dorf der Hexen bekannt. Der Ruf wurde durch die Anwesenheit von Heilern und die Verwendung von Heilkräutern noch verstärkt, was Gerüchte über Hexensabbate und das Interesse der Heiligen Inquisition hervorrief. Heute hat das Dorf diese Identität angenommen, seine Straßen mit thematischen Dekorationen geschmückt und Veranstaltungen organisiert, um Touristen anzulocken.

Vergrößern

Die tägliche Arbeit von José Antonio besteht darin, touristische Besichtigungen in dem Dorf zu organisieren und Inhalte für die sozialen Netzwerke vorzubereiten, aber auch Schatzsuchen für die jüngsten Kinder durch die Straßen der Gemeinde zu planen und die Geschichte, die sich in jeder Ecke des Dorfes verbirgt, den Ursprung seines Namens oder die Verbindung zu diesen fantastischen Wesen bekannt zu machen.

Letztes Geld in Werbematerial investiert

Das Flüstern warmer Stimmen zieht die Besucher in das Interpretationszentrum der Hexerei. Mari Sol ist zusammen mit José Antonio für die Betreuung und den Empfang der Besucher zuständig. Zu ihnen gesellt sich Juan, das dritte Mitglied des Tourismusunternehmens «Descubriendo Soportújar«. José ist stolz auf die Geschichte und die Arbeit, die hinter jedem seiner Tage steckt, während er sich an seine Anfänge erinnert. Obwohl er an der Universität von Granada Jura studierte, wusste er von Anfang an, dass das Unternehmertum etwas für ihn war. Seine Eltern erwarteten von ihm, dass er sein Studium mit einem Examen beendet, aber er beschloss, in das Dorf seiner Großeltern zurückzukehren, um sich dort eine Zukunft aufzubauen. »Ich habe meine letzten 400 Euro für Karten ausgegeben, auf denen stand, dass man uns als Fremdenführer mieten kann«, erzählt er.

Und obwohl viele Dorfbewohner es für eine verrückte Idee hielten, erkannte er sofort die Chance, die sich ihm durch den Touristenboom in Soportújar bot. «Meine Mutter drohte, mich zu enterben», lacht er. Vier Jahre später hat er keine Pläne für seine Zukunft außerhalb dieses Ortes und kann sich auch kein Leben außerhalb vorstellen. Neben seinen Gefühlen für sein Dorf hegt er auch Gefühle für seine Partnerin, die Madrid verlassen hat, um sich in Soportújar niederzulassen, wo sie ihre Kinder aufwachsen sehen wollen.

Die Gründe dafür sprechen für sich. Die Entschlossenheit, in der Arbeit innovativ zu sein und zu wachsen, bildet die Grundlage für ein Unternehmen, das wie eine Familie gelebt wird. Und das ist ein gutes Omen für eine konsolidierte Zukunft.

Gut integriert in die Dorfgemeinschaft

Obwohl die Gemeinde jede Woche Tausende von Touristen empfängt, gibt es nur 300 Einwohner, die regelmäßig dort leben. «Diese Nähe gibt einem das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Die Menschen kennen dich und sind Teil deines täglichen Lebens», erklärt José Antonio. Er mag es, sich als Teil der Geschichte seines Dorfes zu fühlen und genießt die Atmosphäre und die Veranstaltungen. Einer der wichtigsten Termine ist das Wochenende im Januar, wenn sich alle auf dem Platz von Soportújar versammeln, um San Antón zu feiern. Sie versammeln sich um ein Lagerfeuer und essen gegrilltes Fleisch, um der Kälte zu trotzen. Oder das einzigartige Fest Los Maios, bei dem die Dorfbewohner als Hexen verkleidet Mutter Natur ein eine Opfergabe aus Blumen darbieten und es stets Bier im Überfluss gibt.

Aber wenn es etwas gibt, das José Antonio und die anderen Bewohner von Soportújar an ihrem Dorf schätzen, dann ist es das Wachstum, das das Dorf in den letzten zehn Jahren erfahren hat. Nicht nur, weil sie Besucher empfangen, sondern auch, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, ein Geschäft in ihrem Dorf zu eröffnen und dort zu wohnen. Dies ist die Geschichte von Maria, die ein Geschäft in der Gegend betreibt. Katzenaugen wandern durch ihre Tür und verlieren sich in der Magie und Illusion des Geschäfts, einer Atmosphäre, die von den Balkonen, den Türen ihrer Häuser und sogar den Straßen ausgeht. Aber die Nachbarn wissen, dass Soportujar viel mehr ist als das Dorf der Hexen. Für sie ist es auch ein Land des Lebens und eine Zukunft, die mit Erfolg verbunden ist.