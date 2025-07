Silvester mitten im Sommer - Bérchules in der Provinz Granada stellt den Fest-Kalender auf den Kopf

Ana I. Martínez Bérchules Samstag, 26. Juli 2025 Compartir

Bereiten Sie Ihre 12 Weintrauben vor - ob kernlos oder nicht. Halten Sie Party-Zubehör und Snacks bereit und übertreiben Sie es nicht mit den süßen Leckereien. Und natürlich sollten Sie Ihren Wunschzettel an die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland griffbereit haben. Weihnachten steht vor der Tür, Silvester will gefeiert werden. Aber Moment mal: Sind wir nicht gerade mitten im Hochsommer?

Bérchules ist das egal. Die Gemeinde in der Provinz Granada mit etwas mehr als 600 Einwohnern feiert am 2. August Silvester. Und zwar seit 1995. Es ist eine Party mit allem Drum und Dran, inklusive dem traditionellen Weintraubenschlucken als Glücksgarant fürs neue Jahr.

Das kuriose Fest entstand als Folge eines Stromausfalls, den die Gemeinde am 31. Dezember 1994 erlitt. Mit Hilfe einiger Kerzen aßen die Einwohner die Glückstrauben, so gut sie konnten, aber es war unmöglich, dem traditionellen Glockenspiel zu Mitternacht zu folgen, und der geplante Festabend musste abgebrochen werden.

«Ein unvorhergesehener Stromausfall um elf Uhr nachts am 31. Dezember ließ die Bewohner dieser Stadt ohne eine Party zurück», schrieb die SUR-Schwesterzeitung ABC damals. In dem Artikel hieß es weiter: «Der Stromausfall dauerte bis zwölf Uhr mittags des folgenden Tages«.

Party von touristischem Interesse

Der Stromausfall war eigentlich keine Überraschung, denn die Gemeinde hatte schon seit einiger Zeit Probleme mit der Stromversorgung. Aber dieses Mal war es anders: Das Datum war einfach zu speziell.

Die Anwohner setzten sich zusammen, um zu beratschlagen, wie sie diese unhaltbaren Stromprobleme bekämpfen und bei der Elektrizitätsgesellschaft sofortige Lösungen einklagen konnten. Nach dem Silvesterdesaster gab es am 2. Januar jenes Jahres eine außerordentliche Plenarsitzung, in der einstimmig beschlossen wurde, die Silvesterparty künftig auf den August zu verlegen.

Seitdem wird in Bérchules jedes Jahr im August Silvester gefeiert, eine Party, die nicht nur von den Einheimischen selbst, sondern auch von den Touristen sehnlichst erwartet wird: Im letzten Jahr nahmen 8.000 Menschen an dem Fest teil. Auch das weihnachtliche Rahmenambiente darf nicht fehlen. Krippen werden aufgestellt, Cava fließt in Strömen, die Heiligen Drei Könige ziehen durchs Dorf. Da konnte die andalusische Landesregierung nicht umhin, das Fest im Jahr 2020 zu einem regionalen Fest von touristischem Interesse zu erklären.

Niemand hätte sich je vorstellen können, dass ein Blackout zum Jahreswechsel so viel Positives für das Dorf bringen würde. Seit 1995 strömen Tausende von Menschen in den kleinen Ort in der Alpujarra-Region von Granada und lassen die Kassen klingeln.

Programm

Die diesjährige Silvesterparty wird am Freitag, 1. August, mit Kinderaktivitäten, Musik, einem Lichterwettbewerb und der Eröffnung des Weihnachtsmarktes eingeläutet. Es gibt übrigens auch ein Silvestermuseum, in dem die Geschichte dieses besonderen Festes durch eine Fotoausstellung und kuriose Objekte, die Jahr für Jahr gesammelt werden, beleuchtet wird.

Wichtige Informationen: 1 Was: Silvesternacht in Bérchules (Granada). 2 Wann: Freitag, 1., und Samstag, 2. August. 3 Bitte beachten Sie: Wer über Nacht bleiben möchte, sollte im Voraus buchen. Das Rathaus verteilt Partyzubehör und Weintrauben an alle.

Am folgenden Tag (2. August) steht der Silvesterabend im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Es gibt einen traditionellen Umzug, begleitet von einer Blaskapelle und den Heiligen Drei Königen, die Anis und Mantecados (Weihnachtsleckereien) an Einheimische und Touristen verteilen. Auf dem Programm stehen eine Flamenco-Vorstellung, Konzerte, ein Straßenfest und eine Schaumparty für die Kleinen. Nach dem traditionellen Mitternachtstraubenschlucken ist der Platz zum Bersten voll und man wünscht sich gegenseitig «feliz medio Año Nuevo» (frohes halbes neues Jahr). Schneekanonen verwandeln das Ganze in ein Winterwunderland mitten im Sommer.