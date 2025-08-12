Wetteragentur Aemet aktiviert in weiten Teilen Andalusiens Alarmstufe orange und in Sevilla sogar rot

Europa Press/Ignacio Lillo Sevilla Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Die staatliche meteorologische Agentur Aemet hat die rote Warnung für hohe Temperaturen für Dienstag in der Provinz Sevilla, wo die Hitze wird voraussichtlich bis zu 44 Grad erreichen aktiviert. Im Rest von Andalusien wird eine orangefarbene Warnung aktiviert werden, mit Ausnahme der Provinz Malaga, wo es nur eine gelbe Warnung in der Region Antequera mit Temperaturen um die 40 Grad gibt, und Almeria, wo gar keine Hitzewarnung aktiviert wird.

Abgesehen von der Region Antequera bleibt die Provinz Málaga von der Hitzewelle verschont, die Höchsttemperaturen werden am heutigen Dienstag mit 31 bis 33 Grad im normalen Bereich liegen. Allerdings werden die nächtlichen Tiefsttemperaturen diese Woche besonders hoch sein. Das Schlimmste wird gerade für heute erwartet, wenn das Thermometer in den frühen Morgenstunden nicht unter 27 Grad sinken wird und es ohne die Hilfe von Klimaanlagen und Ventilatoren sehr schwierig sein wird, nachts einzuschlafen.

Die roten und orangefarbenen Warnungen im Rest Andalusiens bleiben heute laut der staatlichen Wetteragentur Aemet von 13 bis 21 Uhr aktiv. In Sevilla wird das Land einem extremen Risiko von hohen Temperaturen ausgesetzt sein, mit Höchsttemperaturen, die 44 Grad erreichen können, vor allem im Süden und Osten der Provinz. Darüber hinaus gilt für die Sierra Norte und die Sierra Sur, wo Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad erwartet werden, die Warnstufe Orange.

In der Provinz Cádiz gilt die Hitzewarnung Orange für die ländlichen Gebiete, in denen das Thermometer bis zu 42 Grad Celsius erreichen kann. In derselben Provinz gilt für die Regionen Grazalema und die Küste die gelbe Hitzewarnung für Höchsttemperaturen von 39 bzw. 38 Grad Celsius.

In der Provinz Córdoba bleibt die orangefarbene Warnung vor hohen Temperaturen in den Regionen Sierra und Pedroches sowie in der Subbética in Kraft, wo Höchsttemperaturen zwischen 40 und 42 Grad erwartet werden. Die gleiche Warnung gilt für das Umland von Córdoba, wo die Temperaturen 43 Grad und gelegentlich auch 44 Grad erreichen können.

In Granada werden die Warnungen in den Teilen von Cuenca del Genil, wo das Quecksilber 40 Grad erreichen wird, weiterhin auf dem gleichen Risikoniveau gehalten. Ebenso wird in der Region von Guadix und Baza der gelbe Alarm ausgerufen, wo die Hitze 39 Grad und lokal bis zu 40 Grad erreichen könnte.

In Huelva wird die Hitzewelle in verschiedenen Teilen von Aracena, Andévalo und sogar an der Küste, wo das Thermometer bis zu 41 Grad erreichen kann, orangefarbene Warnungen aussprechen.

In den Regionen Jaén (Morena und Condado), Cazorla und Segura sowie im Guadalquivir-Tal, wo die Höchsttemperaturen zwischen 40 und 41 Grad liegen werden, gilt zur gleichen Zeit weiterhin die Warnstufe Orange. Darüber hinaus wird in der Hauptstadt und in den Montes eine gelbe Warnung ausgegeben, wo Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad vorhergesagt werden, mit Temperaturen, die örtlich 40 Grad erreichen.