Almuñécar erteilt Bauauftrag für Spielplatz für Kinder mit Autismus und ADHS

Der Bürgermeister von Almuñécar an der Costa Tropical von Granada, Juan José Ruiz Joya, hat bekannt gegeben, dass der Auftrag für den Entwurf des ersten Spielplatzes der Stadt für Kinder mit Autismus und anderen neurodiversen Störungen erteilt wurde.

Der «Parque Neurodivergente» wird vom Rathaus als «eine der innovativsten und sozialsten Aktionen im Rahmen des städtischen Programms »Almuñécar se transforma« bezeichnet, die es ermöglichen wird, ein Pionierprojekt in Andalusien voranzutreiben, da es sich um den ersten Park handelt, der speziell für die sensorischen Bedürfnisse dieser Kinder konzipiert wurde».

Der Auftrag wurde an den Architekten Francisco Javier Navarro vergeben, der an das Märchen «Der Zauberer von Oz» angelehntes Konzept mit einem Budget von 46.585 Euro (inkl. MwSt.) und einer Bauzeit von sieben Wochen vorgeschlagen hat.

Ruiz Joya sagte, dass «dieser Park ein festes Engagement für die Familien neurodiverser Kinder in unserer Stadt darstellt, da er einen sensorischen Spielbereich bieten wird, der zugänglich und an die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder angepasst ist», und fügte hinzu, dass Almuñécar «ein Maßstab für Inklusion und Stadtgestaltung für alle Menschen» sein wird.

Leitlinien

Der neue Raum soll auf dem städtischen Gelände des alten Auditorium-Kinos in der Europa Avenue entstehen und wird Kriterien für die allgemeine Zugänglichkeit, Ruhezonen, sensorische Elemente, spezielle Pflasterung, nicht-invasive Umgebungsbeleuchtung und angepasste Beschilderung umfassen.

Bei der Gestaltung werden die Leitlinien des Leitfadens für die Gestaltung neuroinklusiver Spielplätze und des Handbuchs für freundliches Design beachtet, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung 10 und 11 im Einklang stehen, die darauf abzielen, Ungleichheiten zu verringern und sichere, integrative und zugängliche städtische Umgebungen zu schaffen.

Der künftige Park wird außerdem über Bereiche zur motorischen Stimulation, angepasste Rundwege, geregelte Farbgebung, integrative Möbel und sichere Interaktionsbereiche für Kinder und ihre Familien verfügen.